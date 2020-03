Ośmioletnie dziecko zakażone koronawirusem. "Jest w dobrym stanie"

Mężczyzna wrócił z Niemiec, kobieta zaraziła się od niego

Informacja o pierwszych pacjentach z koronawirusem w cieszyńskim szpitalu została podana we wtorek. - To mężczyzna i kobieta - powiedziała nam Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego. - Mężczyzna przebywał na terenie Niemiec. Po powrocie do domu, gdy zauważył u siebie objawy, wzorowo zastosował się do wytycznych. Zadzwonił do sanepidu, który skierował go do szpitala zakaźnego w Cieszynie. Pobrane od niego próbki wykazały zakażenie. Inspekcja sanitarna natychmiast objęła kwarantanną domową wszystkich członków rodziny. Osoby, z którymi pacjent mógł mieć kontakt, z najbliższego otoczenia, zostały od nich również pobrane próbki.