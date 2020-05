Prawie dwa tysiące zakażonych górników. Ruszają testy w kolejnych kopalniach

Do przedpołudniowej konferencji wojewody było - jak podał - ponad 1900 wyników dodatnich wśród górników. 1500 z nich to skutek niespełna 10 tysięcy testów przesiewowych. Pozostali badani byli w kwarantannie lub na podstawie wywiadu epidemiologicznego.

Można spodziewać się wzrostu

Przedstawiciele spółek zastrzegają, że w związku z dużą liczbą pobranych w ostatnich dniach wymazów do badań, liczba zakażonych stale się zmienia i można spodziewać się dalszego wzrostu liczby potwierdzonych przypadków zakażenia. W samej Polskiej Grupie Górniczej materiał do testów pobrano dotąd w sumie od ponad 9,6 tysiąca osób, w tym ponad 8 tysięcy w ramach badań przesiewowych.

Od jednego do ośmiu przypadków koronawirusa potwierdzono też w innych kopalniach PGG: Marcel w Radlinie, Bielszowice w Rudzie Śląskiej, Ziemowit w Lędzinach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych oraz dwóch innych zakładach należących do Grupy. W kwarantannie jest ponad 2,1 tysiąca pracowników PGG.

Nie wydobywają węgla

Węgla od poniedziałku nie wydobywa też należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Pniówek w Pawłowicach, gdzie do piątku potwierdzono 385 zakażeń. Przez cały czas kopalnia kontynuuje jednak wysyłkę wydobytego wcześniej węgla. Łącznie w kopalniach JSW potwierdzono dotąd 399 zakażeń - oprócz Pniówka, 10 przypadków w kopalni Zofiówka i 4 w kopalni Jastrzębie-Bzie. W kwarantannie jest 376 pracowników JSW.

Piątą kopalnią, w której potwierdzono dużą liczbę przypadków, i której całą załogę objęto badaniami przesiewowymi, jest należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek w Bytomiu. Do czwartku potwierdzono tam 359 zakażeń. W piątek - jak dotąd, czyli do południa - spółka nie zaktualizowała danych o liczbie zakażeń. Zakład przymierza się do częściowego wznowienia wydobycia w najbliższy poniedziałek. Pracować mają jedynie osoby, u których podwójne testy nie wykazały obecności koronawirusa.