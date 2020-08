Po wycieczce emerytów i weselu kolejne ogniska koronawirusa na Śląsku

Kilkudniowy wyjazd grupy emerytów i rencistów z Częstochowy do jednej z miejscowości w województwie opolskim stał się ogniskiem koronowirusa w województwie śląskim. Badania potwierdziły zakażenie u 16 uczestników tej wycieczki w wieku od 50 do 80 lat. Zakażeni koronawirusem są też uczestnicy wesela, które odbyło się na terenie powiatu rybnickiego.

Ostatniej doby w Śląskiem zanotowano 114 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych zachorowań jest m.in. z powiatu częstochowskiego. - Ma to związek z wycieczką 25-osobowej grupy emerytów i rencistów, którzy 10 sierpnia wybrali się z Częstochowy na cztery dni do jednego z kurortów w powiecie nyskim. Po powrocie do domu do sanepidu zgłosiła się osoba, która okazała się chora. Wszyscy uczestnicy wyjazdu trafili na kwarantannę i zostali przebadani pod kątem obecności wirusa. Dziś zakażonych jest już 16 osób w przedziale wiekowym od 50 do 80 lat – podała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.