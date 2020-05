W windzie stoją do siebie plecami. Nie pomaga, cała rodzina górnika zakażona

Górnik, jego żona i czwórka dzieci mają koronawirusa. Zakażonych jest już 440 pracowników śląskich kopalń. Ponad 60 trafiło do szpitali. Na Śląsk przyjechał dzisiaj Główny Inspektor Sanitarny.

Górnik pracuje w kopalni Bobrek-Piekary w Bytomiu. Jak informowały służby prasowe Węglokoksu, do którego należy ten zakład, wśród jego pracowników potwierdzono dotąd 23 przypadki zakażenia koronawirusem.

Według przekazanych w środę rano danych sanepidu, w województwie śląskim zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd łącznie u 2935 osób. Aż 440 z nich to górnicy.

W szatni, w windzie, pod ziemią - wszędzie tłok

Każda kopalnia to ogromny zakład, którego nawet na czas epidemii nie można zupełnie zamknąć, bo to równałoby się z jego likwidacją. Na przykład KWK Murcki Staszic zatrudnia ponad 4 tysiące górników. Wydobycie zostało wstrzymane, ale przy utrzymaniu ruchu nadal pracuje 1,2 tysiąca osób. Muszą być w kopalni 24 godziny na dobę. Przychodzą na trzy zmiany, ale nie unikają sytuacji, kiedy tłoczą się na małej powierzchni. Na przykład w szoli, czyli górniczej windzie.

Do szoli, w zależności od jej wielkości, wchodzi kilkudziesięciu górników. Z powodu epidemii wpuszczanych jest połowa, muszą być do siebie odwróceni plecami, mają maseczki na twarzach. Pracują w kilkuosobowych zespołach pod ziemią, spotykają się w ciasnych łaźniach i szatniach.

Krótko mówiąc, gdy koronawirus dostanie się do kopalni, ma idealne warunki do rozprzestrzeniania się i nie udało się go powstrzymać procedurami ochronnymi: badaniem temperatury przed bramą, dezynfekcją pomieszczeń.