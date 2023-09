Wrócili po siedmiu górników. Akcja w kopalni Pniówek wznowiona

W sobotę, 9 września, w kopalni Pniówek rozpoczął się kolejny etap akcji poszukiwawczej siedmiu zaginionych górników . Właściciel zakładu, Jastrzębska Spółka Węglowa wyjaśnia w przesłanym do mediów komunikacie, że "akcja ratownicza polegać będzie na połączeniu nowo wydrążonego wyrobiska - pochylnia N-9 (równoległego do ściany N-6) z chodnikiem nadścianowym N-12, w okolicach miejsca, w którym prawdopodobnie znajduje się pięciu z siedmiu zaginionych górników".

Bedą pracować kombajnem albo ręcznie około miesiąc

Zanim jednak dojdzie do połączenia obu wyrobisk, ratownicy rozpoczną przewietrzanie wyrobisk przez specjalnie wywiercone otwory w czole przodka pochylni N-9. Po uzyskaniu atmosfery, która pozwoli na bezpieczne powadzenie akcji, ratownicy rozpoczną prace mające na celu połączenie obu wyrobisk. Do tego pozostało jeszcze pięć metrów. Prace będą prowadzone w zależności od warunków kombajnem chodnikowym lub ręcznie.

W celu dotarcia do miejsca, w którym przebywają dwaj zaginieni górnicy wydrążona zostanie dodatkowa przecinka (jedna lub dwie) z pochylni N-9 do ściany N-6. Drążenie przecinki oraz przygotowanie do kolejnej akcji może potrwać około miesiąca.