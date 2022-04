Wybuchy metanu w kopalni Pniówek. W Centrum Leczenia Oparzeń zmarł kolejny poszkodowany górnik

czytaj dalej

Ukraina walczy z inwazją Rosji. Wojska okupantów atakują głównie we wschodniej strefie operacyjnej, chcąc ustanowić pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim oraz zabezpieczyć drogę lądową na Krym - podał ukraiński sztab generalny w podsumowaniu sytuacji operacyjnej. Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) przekazał, że w okupowanej części obwodu charkowskiego rosyjskie wojska wprowadzają do obiegu ruble, nakłaniają mieszkańców do wyjazdów do Rosji w celu zakupu towarów i leków, a także instalują sprzęt rosyjskiego operatora komórkowego Megafon. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.