Wybuchy metanu w kopalni Pniówek. Decyzja w sprawie akcji ratowniczej: wysyłanie obecnie ratowników byłoby "nieodpowiedzialne"

Ratownicy górniczy szli po siedmiu pracowników kopalni Pniówek, uwięzionych na dole od środy. Budowali rurociąg, którym dostarczali pod ziemię świeże powietrze. Gdy dodawali kolejny odcinek w czwartek wieczorem, doszło do wybuchu. Wszyscy - 10 ratowników - wydostali się na powierzchnię. W ciężkim stanie są trzy osoby. Przedstawiciele JSW i kopalni podjęli decyzję, że do czasu ustabilizowania sytuacji wentylacyjnej nie będą wysyłać na dół kolejnych ratowników. Przyznali, że ponowne zejście w rejon katastrofy to może być kwestia miesięcy.

Po czwartkowych wybuchach w kopalni Pniówek w Pawłowicach, poszerzony o specjalistów zespół w sztabie akcji w piątek rano zdecydował o odstąpieniu od akcji ratowniczej. Jako pierwsi dowiedzieli się o tej decyzji najbliżsi zaginionych siedmiu górników.

Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia Pniówek, przekazał na briefingu w piątek o 9.30, że podjęli decyzję "o odstąpieniu od prowadzenia akcji ratowniczej w celu wydobycia tych siedmiu górników". - Akcja ratownicza będzie prowadzona w celu zaizolowania obszaru kopalni, żeby nie zagrażał funkcjonowaniu ludzi w innych częściach zakładu. Jest to bardzo trudna decyzja - dodał.

Wysyłanie ratowników byłoby obecnie "nieodpowiedzialne"

Edward Paździorko, wiceprezes JSW mówił o wielkiej determinacji ratowników, którzy przekroczyli już setny metr, kładąc lutniociąg. - Już byśmy tą determinacją nie zwojowali więcej, poza narażaniem kolejnych zastępów. A tak być nie może. Sytuacja się zmienia. Na to wpływu nie mamy. Dzieje się rzecz poza kontrolą zastępów i wentylacji - mówił Paździorko. - Próbujemy kolejnej metody, którą ustaliliśmy, to jest sposób który będzie prowadzić do zamknięcia rejonu - dodał.

Przedstawiciele JSW podkreślali, że rejon, gdzie uwięzieni są ratownicy, stał się zbyt niebezpieczny do prowadzenia akcji i wysyłanie tam kolejnych zastępów byłoby nieodpowiedzialne. Nie wiadomo, kiedy będzie można ją wznowić.

- Ta akcja od początku była prowadzona w trudnych warunkach. Różnego rodzaju zaburzenia wentylacyjne, które występują w tej partii akurat, gdzie nastąpił na początku ten wybuch, mówią o tym, że my musimy przede wszystkim ustabilizować sytuację wentylacyjną. Ta sytuacja jest dzisiaj bardzo trudna. Ratownicy zawsze, w każdej sytuacji, idą na krawędzi przepisów i ogromnego ryzyka. My musimy stworzyć im warunki dobrej, bezpiecznej pracy - powiedział Piotr Buchwald, prezes zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

10-15 godzin czekania na ustabilizowanie sytuacji

Jak mówił, przy udziale naukowców przeanalizowano możliwość izolacji rejonu. Pod uwagę brano cztery warianty, z których wszystkie są dopuszczalne.

- Dzisiaj, na chwilę obecną, podjęliśmy wyłącznie działania dotyczące ustabilizowania sytuacji czysto wentylacyjnej.. Myślę, że za jakieś 10-15 godzin ta sytuacja powinna wrócić do normy i wtedy podejmiemy, w gronie znów ekspertów, naukowców, (decyzję) co do wyboru wariantu, który zastosujemy, jeśli chodzi o izolację. To jest na tym etapie konieczność - podkreślił Buchwald.

Ponowne wejście w rejon katastrofy to kwestia miesięcy

Dziennikarze pytali, czy wiadomo, kiedy akcja ratownicza będzie mogła być wznowiona. Prezes JSW Tomasz Cudny przypomniał, że po wypadku w kopalni Brzeszcze o podobnym charakterze, poszukiwany pracownik został wydobyty po kilku miesiącach. - Izolując rejon zostawiamy w tym obszarze linie chromatograficzne; będziemy na bieżąco analizować atmosferę za korkami i wtedy, po jakimś czasie, będzie można podjąć decyzję, czy wejście w tamten rejon jest możliwe – wskazał.

- Dzisiaj, przy informacjach jakie mamy, nie sposób określić terminu – zastrzegł. Przyznał, że ponowne wejście w rejon katastrofy to kwestia "miesięcy". - Tu nie ma innej możliwości: to jest duży obszar, duży rejon, próbujemy analizować wszelkiego rodzaju dostępy otworami, aby tam wpuścić gazy inertne (obojętne, nieuczestniczące w przebiegu reakcji - red.), aby przydusić to wszystko, ale to dopiero po wykonaniu korków izolacyjnych, uszczelnieniu dopływów powietrza do rejonu – uściślił Cudny.

Odnosząc się do pytania o dalsze wydobycia w Pniówku prezes przypomniał, że chodzi o jedną z czterech ścian zakładu, która dotąd dawała 3 tys. ton węgla koksowego dziennie. - Po zamknięciu rejonu zobaczymy, jaki to ma wpływ, jak przeorganizować modele transportowe, modele odstawy, ponieważ zamykany obszar jest bardzo duży. Same pozostałe ściany mogą wydobywać - dodał.

Co wiemy o tym, co się wydarzyło w kopalni Pniówek w Pawłowicach na Śląsku:

- kwadrans po północy w środę tysiąc metrów pod ziemią doszło do wybuchu i zapalenia metanu, w rejonie zagrożenia było 42 górników; - na dół wyruszyli ratownicy górniczy, część górników udało się ewakuować; - po około trzech godzinach doszło do wtórnego wybuchu pod ziemią, utracono kontakt z ratownikami; - nie żyje 5 osób: 4 zmarły pod ziemią, jedna w szpitalu; - do szpitali trafiło 20 osób; 10 osób przebywa w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich; - pod ziemią wciąż uwięzionych jest 7 osób: 5 ratowników górniczych i 2 górników; - ratownicy górniczy budowali na dole kopalni lutniociąg, którym dostarczali świeże powietrze; - w czwartek wieczorem doszło do kolejnych wybuchów metanu, poszkodowanych zostało 10 ratowników, nikt nie zginął, ale trzy osoby są w ciężkim stanie.

Kolejne wybuchy w kopalni Pniówek

W czwartek wieczorem w kopalni Pniówek doszło do czterech kolejnych wybuchów metanu. Do zdarzenia doszło podczas pracy ratowników górniczych przy wydłużaniu lutniociągu (przewodu doprowadzającego powietrze) w chodniku N-12 w rejonie ściany N-6, który miał umożliwiać dojście do poszukiwanych od środy siedmiu górników.

- Po dołożeniu kolejnej lutni, w trakcie wycofywania ratowników doszło do kolejnych wybuchów, w wyniku których podmuchy objęły 10 ratowników, którzy ulegli urazom. Wszyscy po wyjechaniu na powierzchnię trafili do okolicznych szpitali, większość z nich na obserwację. Wszyscy ratownicy opuścili zagrożony rejon o własnych siłach – zrelacjonowali przedstawiciele JSW.

Trzech z 10 ratowników w stanie ciężkim

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Pach przekazał, że wszyscy z 10 poszkodowanych po wybuchu ratownicy byli przytomni oraz wydolni krążeniowo i oddechowo. Stan trzech z nich określono jako ciężki, czterech jako dobry, do obserwacji szpitalnej, a trzech zaopatrzono na miejscu, aby odesłać ich do domu.

Według informacji przekazanych przez dyrektora WPR, poszkodowani w czwartkowy wieczór trafili do 7 placówek medycznych. Zapytaliśmy przedstawicieli lecznic o stan pacjentów.

Ratownik, który został przetransportowany śmigłowcem LPR do Górnośląskiego Centrum Medycznego, szpital w Ochojcu w Katowicach, był przytomny, doznał urazów głowy, klatki piersiowej, brzucha.

Ratownik hospitalizowany w szpitalu w Rybniku jest w stanie stabilnym, nie zagrażającym życiu. Kolejne osoby trafiły do szpitali w Jastrzębiu-Zdroju (ratownik jest w stanie dobrym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, dalsza diagnostyka i pozostaje na obserwacji), Cieszynie, Pszczynie, Żorach, Wodzisławiu Śląskim. Z tej ostatniej lecznicy pacjent po opatrzeniu został już wypisany do domu. Miał lekkie obrażenia, nie wymagał hospitalizacji.

Wybuchy wstrzymały budowę lutniociągu

Czwartkowe wybuchy wstrzymały prace przy budowie lutniociągu, a co za tym idzie, również akcję poszukiwawczą siedmiu pracowników, którzy ucierpieli wskutek środowych wybuchów. Kierownik akcji zdecydował o wstrzymaniu działań do czasu ustabilizowania się atmosfery w rejonie ściany N-6.

JSW zasygnalizowała, że w piątek w kopalni Pniówek podczas posiedzenia zespołu w sztabie akcji poszerzonego o specjalistów, zostanie podjęta decyzja o dalszych krokach akcji ratowniczej.

Po pierwszych wybuchach 5 osób zmarło, 7 jest poszukiwanych

W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do pierwszego wybuchu i zapalenia metanu. Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. Według JSW obie eksplozje dzieliły niespełna trzy godziny.

Dotąd potwierdzono śmierć pięciu ofiar katastrofy. Do czasu kolejnych, czwartkowych wybuchów sześć osób było w ciężkim stanie. Kilkunastu pracowników było lżej rannych. 10 osób hospitalizowanych jest w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich - wszystkie są ofiarami środowych eksplozji.

Akcja ratownicza zmierzała do dotarcia do siedmiu zaginionych.

