Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Gdyby nie sąsiedzi, 42-latek by się wykrwawił. Zatrzymano 28-latka i 17-latkę

|
28-latek dźgnął 42-latka w brzuch (zdjęcie ilustracyjne)
28-latek dźgnął 42-latka w brzuch (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Sąsiedzi wezwali policję z powodu awantury w mieszkaniu 42-latka. Gdyby nie oni, mężczyzna by już nie żył. W Konopiskach doszło do usiłowania zabójstwa.

Jak podała 1 czerwca Komenda Miejska Policji w Częstochowie, mundurowi zostali wezwani do jednego z mieszkań około godziny 23.00.

"Na miejscu stróże prawa zastali rannego 42-letniego mężczyznę, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu" - podała w komunikacie częstochowska komenda.

Sprawę zgłosili sąsiedzi, którzy usłyszeli odgłosy awantury. Gdyby nie oni, mężczyzna wykrwawiłby się na śmierć w swoim mieszkaniu. W czasie awantury otrzymał cios nożem w brzuch.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł

Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł

WARSZAWA
Rodzinny spór zakończył się brutalnym mordem

Rodzinny spór zakończył się brutalnym mordem

Rzeszów

Zatrzymano 28-latka i 17-latkę

Policja ustaliła, że 42-latek został ranny w czasie libacji alkoholowej, w której brał udział razem z 28-latkiem i jego 17-letnią partnerką. W pewnym momencie doszło do awantury między mężczyznami i młodszy chwycił za nóż, którym trafił starszego w brzuch. Po wszystkim razem z 17-latkiem wyszli z mieszkania. 42-latek został bez pomocy - na szczęście dla niego sąsiedzi zawiadomili służby.

28-latka i 17-latkę zatrzymano w sobotę w jednym z mieszkań na terenie Konopisk.

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić 28-letniemu zatrzymanemu zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi nawet dożywotnie więzienie. 17-latka usłyszała zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Decyzją prokuratora została objęta policyjnym dozorem" - podała w komunikacie policja.

Ponadto sąd zdecydował, że 28-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Grozi mu nawet dożywocie.

Źródło: Google Maps
OGLĄDAJ: Najświeższe komentarze w TVN24
Maja Chwalińska
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Dalej pójdę sama
Archiwum zbrodni
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
Wywiad medyczny
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
ZabójstwoCzęstochowa
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
ziobro-3
Znamy oświadczenie majątkowe Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Marcin Porzucek
Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
Polska
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
BIZNES
Pożar na terenie terminalu naftowego w Petersburgu po ataku ukraińskich dronów
Setki dronów wleciały w głąb Rosji. Pożar terminalu naftowego
Świat
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
Kraków
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
Kujawsko-Pomorskie
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Wyłowili ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę
WARSZAWA
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
Świat
Pożar jachtu w Szczecinie
To nie był zwykły pożar jachtu. To była próba zabicia człowieka
Szczecin
Potrącenie pieszej w Świerklańcu
17-latka potrącona na pasach leży na ulicy. Obok przejeżdżają kolejne auta
Katowice
NIE BRAĆ | Karol Nawrocki
Nawrocki i apartamenty. Kancelaria nie odpowiada na pisma prokuratury
Marta Ulatowska-Jesse, Kuba Koprzywa
Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia
Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje
Polska
drogówka policja lizak
Za te wykroczenia punkty nie znikną. Nowe przepisy weszły w życie
BIZNES
Szpital w Augustowie
Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny. Szpital zapożycza się u starosty
Białystok
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Zawalił się strop kamienicy. Ranną osobę zabrał śmigłowiec
WARSZAWA
USS Abraham Lincoln operujący na Bliskim Wschodzie
Wymiana ognia. Odpalili pocisk Hellfire
Świat
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
dealz shutterstock_2430905859
Pepco sprzedaje popularną w Polsce sieć sklepów
BIZNES
Maja Chwalińska
Zrobiła to! Chwalińska w półfinale Rolanda Garrosa
EUROSPORT
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Trzy tysiące dzików w mieście. Nowa decyzja ratusza
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie
BIZNES
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Sprawa posła Porzucka. Tak weryfikowaliśmy zdjęcia z lotniska
Mikołaj Gątkiewicz
Marcin Romanowski
Romanowski zniknął bez śladu. Śledczy: ktoś pomaga
Robert Zieliński
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
Świat
stacja tankowanie paliwo
PILNECeny paliw w czwartek i piątek. Tyle zapłacą kierowcy
BIZNES
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Dziewięć województw z alarmami IMGW. W prognozie burze z gradem
METEO
Mateusz Szczurek
Były minister finansów ma nową pracę w międzynarodowej instytucji
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica