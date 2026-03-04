Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 21-latek nie żyje

Tragiczny wypadek w Kończycach Wielkich (woj. śląskie)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego wypadku doszło tuż przed północą (3 marca) na ulicy Cieszyńskiej w Kończycach Wielkich na Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Fordem jechał w kierunku Cieszyna, gdy nagle stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Tragiczny wypadek w Kończycach Wielkich Źródło: KPP w Cieszynie

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Na miejscu tragicznego wypadku pracowali policjanci wydziału kryminalnego oraz technicy kryminalistyki. Czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w toku śledztwa.

Opracował Rafał Molenda