Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 21-latek nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło tuż przed północą (3 marca) na ulicy Cieszyńskiej w Kończycach Wielkich na Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Fordem jechał w kierunku Cieszyna, gdy nagle stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Śledztwo pod nadzorem prokuratora
Na miejscu tragicznego wypadku pracowali policjanci wydziału kryminalnego oraz technicy kryminalistyki. Czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w toku śledztwa.
