Katowice

Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 21-latek nie żyje

Tragiczny wypadek w Kończycach Wielkich
Tragiczny wypadek w Kończycach Wielkich (woj. śląskie)
Kierowca Forda wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Życia 21-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Do tragicznego wypadku doszło tuż przed północą (3 marca) na ulicy Cieszyńskiej w Kończycach Wielkich na Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Fordem jechał w kierunku Cieszyna, gdy nagle stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Tragiczny wypadek w Kończycach Wielkich
Tragiczny wypadek w Kończycach Wielkich
Źródło: KPP w Cieszynie

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Na miejscu tragicznego wypadku pracowali policjanci wydziału kryminalnego oraz technicy kryminalistyki. Czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w toku śledztwa.

Mniej śmierci na polskich drogach. Sprawdziliśmy dlaczego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mniej śmierci na polskich drogach. Sprawdziliśmy dlaczego

Filip Czekała

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Cieszynie

WypadekPolicjaDrogi w Polsce
