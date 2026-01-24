Spłonął budynek gospodarczy, ciało w pogorzelisku

Do wypadku doszło w powiecie cieszyńskim Źródło: Google Earth

Do pożaru budynku gospodarczego, w którym znajdowały się lokale mieszkalne, doszło w piątek, 23 stycznia po godzinie 21 przy ul. Długiej w Kończycach Wielkich.

Na miejscu okazało się, że ogień objął cały obiekt, a płomienie szybko się rozprzestrzeniały. Strażacy podawali pięć prądów wody oraz zabezpieczali sąsiedni budynek mieszkalny przed zajęciem się ogniem.

W pogorzelisku znaleziono ciało Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie

Z informacji świadków wynikało, że budynek zamieszkiwały trzy osoby. Dwie z nich zdołały opuścić obiekt przed przybyciem służb i zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego.

"Po opanowaniu pożaru, w trakcie przeszukania pogorzeliska odnaleziono jedną osobę, lekarz stwierdził jej zgon" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Tragiczny pożar budynku gospodarczego w Kończycach Wielkich Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie

Cały budynek gospodarczy wraz z lokalami mieszkalnymi został zniszczony. W akcji gaśniczej brało udział 11 zastępów straży pożarnej, w sumie 42 ratowników. Służby ustalają przyczyny i okoliczności pożaru.

