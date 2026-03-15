Trwałe zeszpecenie twarzy po ataku psa. Zarzuty dla właściciela

Policja o ataku psa na kobietę i jej czworonoga w Częstochowie

Do zdarzenia doszło 11 marca około godziny 18.30 w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. 50-letnia kobieta spacerująca deptakiem z psem została zaatakowana przez innego psa. W wyniku zdarzenia zarówno kobieta, jak i jej pupil odnieśli obrażenia.

Policjanci ustalili wstępnie, że do ataku doszło w wyniku niedopilnowania zwierzęcia przez jego 45-letniego właściciela. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie półtora promila alkoholu. Poszkodowana z obrażeniami twarzy została przewieziona do szpitala, gdzie została zbadana przez okulistów.

- Oko nie zostało uszkodzone i pacjentka nie wymagała pozostania na oddziale okulistycznym, natomiast na SOR zostały jej założone szwy w okolicach powieki - powiedziała w rozmowie z TVN24 Angelika Kawecka, rzeczniczka prasowa szpitala w Częstochowie. Dodała, że w dalszej kolejności kobieta została skierowana na leczenie do chirurgów plastyków.

Pies należący do mężczyzny trafił pod opiekę lekarza weterynarii i został objęty obserwacją.

Policja o ataku psa na kobietę i jej czworonoga w Częstochowie Źródło: TVN24

Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Zarzuty dla właściciela psa

Prokurator przedstawił 45-letniemu Robertowi M. zarzut nieumyślnego spowodowania u 50-letniej kobiety obrażeń ciała, skutkujących trwałym zeszpeceniem twarzy. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert M. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prokurator Tomasz Ozimek.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Jak zachować się w przypadku ataku psa zachowującego się agresywnie?

Policja apeluje do właścicieli psów o zachowanie szczególnej rozwagi i właściwy nadzór nad zwierzętami. - Na właścicielu spoczywa nie tylko obowiązek opieki nad psem, ale także zabezpieczenia terenu posesji, aby zwierzę nie wydostało się na zewnątrz - przypominają funkcjonariusze.

Służby przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa: - Zachowaj spokój i nie uciekaj. Stań przodem do psa, nie patrz mu jednak prosto w oczy. - Zasłoń się tym, co masz pod ręką - np. plecakiem, kurtką, parasolem czy torebką. - Nie odwracaj się plecami. Ustaw się bokiem, z lekko rozstawionymi nogami, by utrzymać równowagę. - Przyjmij pozycję "żółwia", jeśli upadniesz - skul się, chroń szyję i twarz.

Policjanci podkreślają, że odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia zawsze spoczywa na jego właścicielu.

Opracowała Martyna Sokołowska /tok