Pięć osób w szpitalu, nie żyje matka strażaka. "Wrócił do domu po służbie, włączył światło i nastąpiła eksplozja"

Do eksplozji w domu jednorodzinnym doszło dzisiaj rano w Kobiernicach obok Bielska-Białej.

Strażacy składają poszkodowanej rodzinie szczególne kondolencje, bo ofiara tragedii to matka jednego z nich. - Kiedy nasz funkcjonariusz wrócił do domu po służbie, włączył światło i wtedy nastąpiła eksplozja - powiedział dziennikarzom Jacek Kleszczewski, śląski komendant Państwowej Straży Pożarnej.

Uratowane osoby zostały przewiezione do szpitali. Patrycja Pokrzywa dodała, że odnieśli oni drobne obrażenia i ich życiu nic nie zagraża.

W szpitalu mówią o wielkim szczęściu dzieci i matki

Szpital pediatryczny w Bielsku-Białej, uprzedzony o tym, że jadą do nich dzieci z domu po eksplozji, przygotował się na ich przyjęcie. Patrząc na zdjęcia budynku, lekarze przyznali, że mali pacjenci mieli "wielkie szczęście".

Z kolei bielski szpital wojewódzki przyjął poszkodowanego w tej katastrofie starszego mężczyznę. Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki powiedziała, że "był on w pełni przytomny, miał świadomość tego co się wydarzyło. - Przeprowadzono jego diagnostykę, na szczęście nie miał poważnych uszkodzeń głowy i szyi, podjęto decyzję o pozostawieniu go na oddziale - powiedziała Szafrańska.