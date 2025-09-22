Logo strona główna
Katowice

80-latka nie żyje, 82-latek jest ranny. Zatrzymano ich córkę

Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Knurowie
Źródło: mapa google
W jednym z mieszkań w Knurowie (Śląskie) znaleziono zwłoki 80-letniej kobiety. W lokalu był też ranny 82-letni mąż kobiety oraz córka małżeństwa, która została zatrzymana przez policję.

Jak poinformowała w komunikacie gliwicka policja, w poniedziałek około godziny 4 rano dyżurny otrzymał zgłoszenie o głośnej kłótni w jednym z mieszkań na terenie Knurowa.

Wysłany na miejsce patrol policji zastał we wskazanym mieszkaniu zwłoki 80-letniej kobiety z widocznymi obrażeniami ciała.

Zabójstwo siekierą na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny

Zabójstwo siekierą na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny

WARSZAWA
Ranna 62-latka trafiła do szpitala. Jej syn nie żyje, a partnera zatrzymała policja

Ranna 62-latka trafiła do szpitala. Jej syn nie żyje, a partnera zatrzymała policja

Olsztyn

Zatrzymana córka małżeństwa

Jak powiedziała tvn24.pl rzeczniczka gliwickiej policji nadkomisarz Marzena Szwed, w lokalu znajdował się również 82-letni mąż ofiary, który także miał rany i został przewieziony do szpitala. W mieszkaniu znajdowała się też 52-letnia córka małżeństwa.

52-latka została zatrzymana przez policjantów. "Czynności prowadzone są w kierunku szczegółowego wyjaśnienia przebiegu i okoliczności zdarzenia" - przekazała policja.

pc

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: KMP w Gliwicach, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Gliwicewojewództwo śląskieŚląskKnurówZabójstwoMorderstwoPrzestępstwa
Chaos w Trybunale Stanu. Sędziom odmówiono "jakiejkolwiek sali"

