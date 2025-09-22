80-latka nie żyje, 82-latek jest ranny. Zatrzymano ich córkę

Do zdarzenia doszło w Knurowie Źródło: mapa google

Jak poinformowała w komunikacie gliwicka policja, w poniedziałek około godziny 4 rano dyżurny otrzymał zgłoszenie o głośnej kłótni w jednym z mieszkań na terenie Knurowa.

Wysłany na miejsce patrol policji zastał we wskazanym mieszkaniu zwłoki 80-letniej kobiety z widocznymi obrażeniami ciała.

Zatrzymana córka małżeństwa

Jak powiedziała tvn24.pl rzeczniczka gliwickiej policji nadkomisarz Marzena Szwed, w lokalu znajdował się również 82-letni mąż ofiary, który także miał rany i został przewieziony do szpitala. W mieszkaniu znajdowała się też 52-letnia córka małżeństwa.

52-latka została zatrzymana przez policjantów. "Czynności prowadzone są w kierunku szczegółowego wyjaśnienia przebiegu i okoliczności zdarzenia" - przekazała policja.

