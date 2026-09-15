Katowice Na autostradzie uderzył w przyczepkę drogowców. Był pijany, ma już cztery zakazy prowadzenia Anna Winiarska |

Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców z zakazami prowadzenia pojazdów (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Śląska policja

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Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Knurowie dostali zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji na drodze w sobotę nad ranem. Kierowca uderzył w bariery na autostradzie A1 w kierunku Gorzyczek.

"Kierujący Audi, wracając ze spotkania towarzyskiego, najechał na przyczepkę sygnalizacyjną znajdującą się na jezdni i zabezpieczającą prowadzone prace drogowe. Przyczepka, ustawiona na skrajnym lewym pasie, sygnalizowała konieczność zmiany pasa ruchu. W wyniku zderzenia została przewrócona, a Audi uderzyło również w bariery" – czytamy w policyjnym komunikacie.

29-letnia pasażerka samochodu z obrażeniami została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

Cztery zakazy i wyrok

Od kierowcy, 24-letniego mieszkańca Rybnika, policjanci wyczuli silną woń alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało prawie 1,9 promila alkoholu w jego organizmie. Według policyjnych systemów na mężczyznę w przeszłości zostały nałożone cztery zakazy prowadzenia pojazdów. Trzy z nich były dożywotnie.

Okazało się też, że Audi nie posiadało aktualnych badań technicznych. "W związku z uszkodzeniami powstałymi podczas zdarzenia zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu" - informuje policja.

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24-latek został zatrzymany, usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym poprzez kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu pomimo obowiązujących zakazów sądowych.

"Zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. Jak ustalili śledczy, mężczyzna dopuścił się tego czynu niespełna dwa miesiące po odbyciu kary roku pozbawienia wolności za przestępstwo związane z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości, popełnione w warunkach recydywy" - czytamy w komunikacie. 24-latek trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.

Kierowca trafił do aresztu Źródło zdjęcia: Śląska policja