Katowice Aktywiści z czterech krajów na wieży kopalni. "Postępowanie w trybie przyspieszonym" Martyna Sokołowska

Protest aktywistów Greenpeace na wieży szybowej kopalni Szczygłowice w Knurowie Źródło: Greenpeace Polska

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód bada okoliczności zdarzenia, do którego doszło 9 kwietnia na terenie kopalni Knurów-Szczygłowice w Knurowie.

Osiem osób związanych z organizacją ekologiczną wtargnęło tam na teren zakładu, wspięło się na szyb kopalni i wywiesiło na nim transparent. Z powodu protestu kierownictwo kopalni zdecydowało o wstrzymaniu ruchu szybowego. Pracowników nocnej zmiany skierowano do wyjazdu innym szybem - o mniejszej przepustowości.

"Wśród nich są obywatele Polski, Węgier, Austrii oraz Bułgarii" - poinformowała prokuratura.

Według ustaleń śledczych ich zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa z artykułu 193 paragraf 1 Kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia miru domowego lub zakłócenia posiadania terenu.

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak przekazał zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, wobec zatrzymanych "prowadzone jest postępowanie w trybie przyspieszonym".

Informację o proteście w kopalni Knurów-Szczygłowice przekazał Marek Józefiak z Greenpeace. Ośmioro aktywistów wtargnęło rano na teren kopalni Szczygłowice, a następnie wspięło się na 55-metrową wieżę szybową, gdzie zawiesili transparent z napisem "Stąd wycieka groźny metan".

Jak poinformowała organizacja na swojej stronie internetowej, zdaniem jej przedstawicieli "śląskie kopalnie węgla nielegalnie wypuszczają do atmosfery ogromne ilości metanu, a ich wpływ na klimat jest już większy niż elektrowni Bełchatów".

Według Greenpeace, w ten sposób kopalnie "nie tylko niszczą klimat, ale także marnują surowiec, który mógłby posłużyć do ogrzania ponad miliona polskich mieszkań". Aktywiści domagają się od rządu podjęcia działań i zakończenia – jak określili - "bezprawnego procederu".

Jastrzębska Spółka Węglowa odniosła się do czwartkowego protestu ekologów. W oświadczeniu spółka poinformowała, że "nielegalna akcja działaczy Greenpeace stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników kopalni".

Na miejscu interweniowały policja oraz straż pożarna. Nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji powiedziała tvn24.pl, że po rozmowie z funkcjonariuszami aktywiści dobrowolnie zeszli na dół. Po opuszczeniu kopalni zostali zatrzymani.

Kierownictwo kopalni - jak podała JSW - w trosce o bezpieczeństwo załogi pracującej pod ziemią zdecydowało o przeniesieniu ruchu pracowników na pobliski szyb nr III. Spółka podkreśla, że protest istotnie zakłócił funkcjonowanie zakładu, powodując wymierne straty operacyjne i finansowe.

Według Greenpeace, knurowska kopalnia jest liderem przemysłowych emisji metanu w Unii Europejskiej.

"Łącznie polskie kopalnie węgla wyemitowały w 2024 roku aż 360 tysięcy ton metanu, co w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 daje blisko 30 milionów ton dwutlenku węgla - to więcej niż emisje elektrowni Bełchatów. Dzieje się tak mimo że kopalnie te mają instalacje odmetanowania, które powinny - w teorii - temu problemowi zaradzić. Tymczasem, jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, blisko 60 proc. metanu z polskich kopalń można tanio wychwycić i wykorzystać, np. do ogrzewania domów lub w przemyśle" - podkreślają aktywiści.

- Mamy kolejny w ciągu kilku lat kryzys energetyczny. Co roku płacimy ponad sto miliardów złotych za import paliw z całego świata. A tymczasem kopalnie lekkomyślnie wypuszczają do atmosfery metan, który mógłby posłużyć do ogrzania ponad miliona gospodarstw domowych w naszym kraju. To nie tylko zbrodnia na klimacie, ale też niewyobrażalne marnotrawstwo. Wykorzystując metan, możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: wzmocnić niezależność energetyczną Polski i chronić naszą przyszłość - podkreślił Józefiak.

