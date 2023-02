55-latek zmarł w policyjnym radiowozie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Ze wstępnych informacji z sekcji wynika, że na ciele nie było obrażeń wskazujących, że ktoś mógł przyczynić się do śmierci tego mężczyzny - dowiedziała się PAP w prokuraturze. Agresywny 55-latek został zatrzymany 20 lutego, policję wezwali jego bliscy. Mężczyzna był nietrzeźwy, stracił przytomność w radiowozie w trakcie transportu na badania do szpitala. Nie udało się uratować jego życia.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, która jednak zwróciła się do prokuratury okręgowej o przekazanie tego postępowania do innej jednostki – to standardowe postępowanie w sytuacji, gdy sprawa dotyczy policjantów z tego samego garnizonu, z którymi na co dzień współpracują prokuratorzy. Jak powiedział we wtorek PAP szef Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód Paweł Sikora, do prowadzenia śledztwa została wyznaczona prokuratura w Zabrzu.