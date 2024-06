"Wlecieli w bączek i poszli na słup". Zginęła 18-latka, kierowca był pijany

1,5 promila alkoholu w organizmie miał 19-letni kierowca, który wjechał samochodem w słup w Kłobucku (woj. śląskie). W wyniku wypadku zginęła 18-letnia pasażerka. Młody mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty - może on trafić do więzienia nawet na 20 lat.