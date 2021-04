Jechał zrobić test na koronawirusa. "Miał prawie dwa promile alkoholu"

O ósmej rano policjanci przebadali 50-letniego kierowcę alkomatem. Gdy wynik pokazał prawie dwa promile, mężczyzna powiedział, że dzień wcześniej dostał skierowanie na test w kierunku SARS-CoV-2 i właśnie jedzie do szpitala. Zawieźli go tam radiowozem i skierowali sprawę do sądu.