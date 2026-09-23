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Katowice

Zabił księdza, sąd zaostrzył karę

Zabójstwo księdza w Kłobucku
Zabójca księdza z Kłobucka stanął przed sądem (wideo z grudnia 2025 r.)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: fb/klobucka.pl
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Tomasz J., zabójca księdza z Kłobucka, spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd po apelacji zaostrzył karę. Uznał bowiem, że ta orzeczona wcześniej była zbyt łagodna w stosunku do okoliczności zbrodni.

Wyrok 30 lat więzienia zapadł w środę przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Tym samym sąd częściowo uwzględnił apelację prokuratury i zaostrzył karę wymierzoną wcześniej przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, który skazał Tomasza J. na 20 lat więzienia.

Sąd zgodził się z ustaleniami pierwszej instancji, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa, ale uznał, iż "wymierzona wcześniej kara była zbyt łagodna w stosunku do okoliczności zbrodni".

Przewodniczący składu orzekającego sędzia Gwidon Jaworski podkreślał, że sposób działania sprawcy świadczył o godzeniu się na śmierć ofiary. Zwrócił uwagę, że Tomasz J. skrępował księdza trytytkami i owinął mu głowę taśmą, zakrywając usta oraz nos, czym pozbawił go możliwości oddychania. Sąd podkreślił, że napastnik mógł zrezygnować z dalszego działania i uciec, gdy sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zamiast tego obezwładnił księdza i pozostawił go w stanie, który doprowadził do uduszenia.

W uzasadnieniu wyroku zwrócono również uwagę na cierpienie ofiary. Sędziowie wskazali, że duchowny umierał przez kilka minut, a sposób zadania śmierci był wyjątkowo drastyczny.

Napad zakończył się tragedią

Do zbrodni doszło wieczorem 13 lutego 2025 roku na plebanii parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku w województwie śląskim. Z ustaleń śledczych wynika, że Tomasz J. wszedł do garażu plebanii z zamiarem kradzieży pieniędzy zebranych podczas kolędy. Gdy proboszcz wrócił i wjechał samochodem do garażu, został zaatakowany. Stawiał opór i wzywał pomocy. Sprawca przewrócił go na podłogę, skrępował ręce trytytkami i owinął głowę taśmą foliową. Następnie zaczął przeszukiwać budynek w poszukiwaniu pieniędzy i wartościowych przedmiotów.

Policjanci zatrzymali sprawcę na miejscu

Jeden ze świadków usłyszał dochodzące z garażu wołanie o pomoc i odgłosy walki. Wezwał policję. Patrol po przyjeździe na miejsce zauważył mężczyznę w kominiarce. Tomasz J. został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci znaleźli na miejscu leżącego na podłodze księdza. Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia 58-letniego duchownego.

Wyrok jest już prawomocny.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Sąd ApelacyjnyKsiądzWyroki sądowe w PolsceZabójstwo
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