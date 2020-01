Kinga Preis w spocie: to, co zrobił ten kierowca, mogło mnie zabić

- Nasza akcja skierowana jest do pieszego, ponieważ to on jest niechroniony. Przy większej prędkości samochodu w wypadku ginie pieszy lub kończy się to dla niego trwałym kalectwem.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zaprezentowała dzisiaj spot „Zanim ominiesz, pomyśl...”, w którym wystąpiła aktorka Kinga Preis. Jak czytamy w komunikacie policji, "ten krótki film powstał z myślą o budowaniu właściwych relacji pomiędzy pieszymi i kierującymi, a tym samym zapobieganiu zagrożeniom na drodze".

Aktorka ma na sobie elementy odblaskowe, mimo że porusza się chodnikiem za dnia. Zanim wejdzie na przejście, rozgląda się w obie strony i czeka, aż kierowca zatrzyma się przed pasami.

Mimo to nie przestaje patrzeć, co się dzieje na drodze. Dzięki temu, gdy inny kierowca wyprzedza stojący samochód i wjeżdża na drugi pas jezdni, aktorka w ostatniej chwili zdąży się zatrzymać na środku jezdni.

- To, co zrobił ten kierowca mogło mnie zabić. Ja zrobiłam wszystko, żeby żyć - mówi na koniec filmu Preis.

Najwięcej pieszych ginie na pasach

- Nasza akcja skierowana jest do pieszego, ponieważ to on jest tą osobą niechronioną. Przy większej prędkości samochodu wypadki kończą się tragicznie. Pieszy ginie lub kończy się to dla niego trwałym kalectwem - mówił dzisiaj na konferencji prasowej Sławomir Zagrobelny, zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego śląskiej policji.

Chociaż statystki policyjne dotyczące wypadków z udziałem pieszych są coraz lepsze, to wciąż z nich wynika, że do największej liczby wypadków dochodzi na pasach.

- Przewinienia kierowców to między innymi sytuacje, w których pieszy wchodzi na drogę dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu i jeden kierowca zatrzymuje się celem ustąpienia pierwszeństwa, drugi nie zwraca uwagi na to, co robi kolega po prawej - dodał Zagrobelny.

Dlatego policjanci apelują, by odblasków używali także w terenie zabudowanym i do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność.

