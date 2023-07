Zdewastowane stuletnie nagrobki, wokół opakowania po sokach, chipsach i czekoladzie

- Przewrócono 14 nagrobków. Część jest mocno zniszczona. 12 z nich to nagrobki z przełomu XIX i XX wieku, ujęte w rejestrze zabytków i dwa nagrobki powojenne. Ponadto stwierdziliśmy w obejściu jednego z grobowców ślady biesiady, która, o dziwo, nie była zakrapiana alkoholem. Były soki, chipsy i opakowania po czekoladzie, co pozwala domniemywać, że być może zrobiły to dzieci - mówi Pastuszka.

"Ileż można niszczyć cmentarz, w który tyle pracy wkładamy"

Przewodniczący Chewra Kadisz mówi także o stratach niematerialnych, które "wywołują żal i zażenowanie". - Bo ile można ten cmentarz niszczyć, kiedy my tyle pracy wkładamy, żeby wyglądał lepiej - mówi, podkreślając, ze nie jest to pierwsza dewastacja nekropolii. Wcześniej dotkliwie ucierpiał na przykład okazały grobowiec mistrza budowlanego Ignatza Grünfelda i jego żony Johanny z domu Sachs. Runął w wyniku ograbienia go z elementów metalowych.

Nekropolia przy Kozielskiej to, według Pastuszki, jedna z najważniejszych i najcenniejszych nekropolii w Katowicach. "To jedyny katowicki cmentarz, gdzie do dzisiaj przetrwał unikalny zespół rzeźby nagrobnej z przełomu XIX i XX wieku. To miejsce obrazujące całą historię miejskich Katowic. To nekropolia, na której wieczny spoczynek znaleźli ludzie, z dziedzictwa których korzystamy do dzisiaj. Nie możemy już więcej dopuścić do tego, aby to jakże cenne, ważne i pełne uroku miejsce padało pastwą chuliganów".