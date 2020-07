Trzy lata temu zgłosiła zaginięcie męża. Teraz została zatrzymana i usłyszała zarzut jego zabójstwa

Żona zamordowanego w 2017 roku 56-letniego mieszkańca Sławkowa (województwo śląskie) usłyszała zarzuty zabójstwa, składania fałszywych zeznań oraz nakłaniania do takich zeznań. Trafiła do aresztu. Policjanci trzy lata zbierali i analizowali materiał dowodowy. Konieczna też była opinia profilera. Kobieta nie przyznaje się do winy.