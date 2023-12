Upadł, gdy wyrzucał śmieci. Kilka godzin leżał na ulicy

czytaj dalej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystosowała apel do premiera Donalda Tuska w sprawie sytuacji w mediach publicznych. "Skutkiem działań ministra kultury jest usunięcie z pomieszczeń TVP, PR i PAP prawowitych kierowników jednostek. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo utraty kontroli nad strategicznymi systemami emisji" - oceniła. Natomiast prezydencka minister Małgorzata Paprocka poinformowała w rozmowie z Onetem, że "nie ma sprzeciwu" po stronie prezydenta, by powoływanie władz mediów publicznych wróciło do KRRiT.