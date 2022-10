Zajechał drogę innemu kierowcy, uderzał pięściami i kopał jego samochód, wybił szybę. Nagranie

Do zdarzenia, zarejestrowanego przez świadka telefonem komórkowym, doszło 7 października na Drogowej Trasie Średnicowej w Katowicach, na jezdni w kierunku Zabrza. Na krótkim nagraniu widzimy mężczyznę, który wali pięściami i kopie w volvo. Widzimy wybitą tylną szybę auta. Obok zatrzymują się inne samochody.

- Zdarzenie trwało tyle, ile to nagranie, krótko - mówi Łukasz Kloc z policji w Katowicach.

Agresor miał wysiąść z volkswagena, który na filmie stoi przed volvo. Zajechał mu drogę, zniszczył samochód, po czym - jak wynika z ustaleń policji - wsiadł do swojego auta i odjechał.

Przypadkowa ofiara?

Autor nagrania zatrzymał się, by pomóc kierowcy volvo. Obaj zgłosili sprawę policji. - Według relacji świadka, kierowca volkswagena już wcześniej zachowywał się na drodze agresywnie, nagle skręcał, wykonywał gwałtowne manewry - mówi Kloc.

Prawdopodobnie agresora wzburzyła ogólnie sytuacja na drodze, zachowania innych kierowców, a kierowca volvo stał się przypadkową ofiarą. Z informacji policji nie wynika, by napastnik i pokrzywdzony znali się wcześniej lub by tuż przed zdarzeniem z nagrania doszło między nimi do nieporozumienia.