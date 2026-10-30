Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Błąd formalny we wniosku. Szpital dziecięcy bez kontraktu na chemioterapię w trybie hospitalizacji

Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Sytuacja związana z łączeniem oddziałów była trudna - materiał archiwalny z lipca 2026 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach nie uzyskało kontraktu na chemioterapię w trybie hospitalizacji z powodu błędów formalnych w ofercie. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział kolejny konkurs. Jednocześnie zapewnił, że obecnie nie ma przeszkód formalnych w podawaniu leków chemioterapeutycznych w szpitalu.

Jak przekazała w piątek rzeczniczka prasowa Śląskiego Oddziału NFZ Alicja Potrawa, w rozstrzygniętym 30 października postępowaniu kontrakty otrzyma pięć podmiotów. Termin rozstrzygnięcia konkursu przesunięto z 20 listopada na 30 października, aby bez zwłoki można było ogłosić kolejne postępowanie.

- Z przyczyn formalnych - wynikających z błędnego złożenia dokumentacji przez szpital - oferty Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka nie mogły zostać rozpatrzone" wyjaśniła. Dodała, że fundusz jako instytucja publiczna jest zobowiązany do przestrzegania procedur prawnych i jednakowego traktowania wszystkich oferentów.

Leki chemioterapeutyczne mogą być podawane

Sprawa dotyczy przywracania działalności onkologii dziecięcej w GCZD. Oddział Neuroonkologii Dziecięcej rozpoczął pracę 15 października, po przeniesieniu leczenia onkologicznego dzieci z Katowic do nowego ośrodka w Zabrzu. Szpital informował przed uruchomieniem oddziału, że nie będzie mógł zapewnić pełnego zakresu chemioterapii w trybie hospitalizacji i prosił rodziców o wcześniejsze uzgadnianie przyjęć.

Według NFZ obecnie nie ma przeszkód formalnych uniemożliwiających podawanie leków chemioterapeutycznych w katowickim oddziale. Fundusz poinformował, że z jego inicjatywy przeniesiono na GCZD prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej chemioterapii w trybie jednodniowym. Dzięki temu świadczenia te mogły być realizowane od dnia uruchomienia oddziału.

Jak informował fundusz, w uzasadnionych medycznie przypadkach leki chemioterapeutyczne mogą być również podawane i rozliczane podczas dłuższych pobytów dzieci w szpitalu, w połączeniu z hospitalizacją w ramach umowy dotyczącej onkologii i hematologii dziecięcej.

Aby uregulować sytuację placówki, NFZ zapowiedział niezwłoczne ogłoszenie postępowania uzupełniającego dotyczącego chemioterapii w trybie hospitalizacji. Ma ono umożliwić szpitalowi uzyskanie kontraktu na pełny zakres tych świadczeń. 

Zmiany i przywrócony oddział

Ponowne uruchomienie oddziału w Katowicach jest związane ze zmianami w organizacji leczenia onkologicznego dzieci w regionie. 1 lipca działalność rozpoczęło Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej, powstałe z połączenia oddziałów działających wcześniej w Zabrzu i GCZD.

W dniu przeniesienia sześciu lekarzy z katowickiego szpitala złożyło wypowiedzenia. Głównym powodem ich odejścia były zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i braku odpowiedniego przygotowania organizacyjnego. Lekarze wskazali, że centrum nie wypracowało procedur leczenia dzieci z guzami litymi i układu nerwowego, którymi dotychczas się zajmowali, a które wymagają wielospecjalistycznego zaplecza. Ponadto skrytykowali decyzję o obsadzeniu trzykondygnacyjnego, 58-łóżkowego obiektu tylko jednym lekarzem dyżurnym oraz konieczność transportowania małych pacjentów na konsultacje specjalistyczne do oddalonych o 25 km Katowic.

Decyzję o przywróceniu części onkologii dziecięcej w Katowicach podjął we wrześniu rektor ŚUM prof. Tomasz Szczepański. Przygotowania obejmowały organizację pracy oddziału, kwestie kadrowe oraz uzgodnienia z NFZ i innymi instytucjami. Planowano utworzenie oddziału liczącego 24 łóżka. Jak ocenił, wcześniejsze rozwiązania organizacyjne i inwestycyjne nie odpowiadały w pełni na potrzeby pacjentów i ich rodziców.

Jednocześnie Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej kontynuuje swoją działalność. Placówka została uruchomiona 1 lipca w nowym budynku na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Szpital powstał w projekcie o wartości ponad 114,3 mln zł. Na terenie zabrzańskiego szpitala zbudowano kompleks z oddziałami szpitalnymi, poradniami, laboratoriami, zapleczem diagnostycznym i naukowym i przestrzenią zgodną ze standardami opieki nad dzieckiem i rodziną. Śląski Uniwersytet Medyczny wskazuje, że to jedna z największych w historii inwestycji w pediatryczną onkologię i hematologię w Polsce.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Ochrona zdrowiaSzpitalOnkologiadzieci
Czytaj także:
telefon, bankomat, smartfon
"Utrudniony dostęp". Banki ostrzegają klientów
BIZNES
Górnik Zabrze - Legia Warszawa
Górnik w natarciu, ale Legia imponuje ustawieniem
RELACJA
imageTitle
Słodko-gorzki wieczór reprezentanta Polski we Francji
Najnowsze
Donald Tusk w Wietnamie
Komentarz Tuska. "To wymaga zdecydowanego działania"
Polska
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie
WARSZAWA
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu
Święczkowski przeszedł na teren TK. Wcześniej przecięto zabezpieczenie
RELACJA
imageTitle
Motor górą pod Wawelem
EUROSPORT
Niemieckie pociski Patriot
Departament Stanu zdecydował w sprawie rakiet dla Ukrainy
BIZNES
Pod Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości
"Mamy ofiary śmiertelne, mamy osoby z amputowanymi kończynami"
Jacek Tacik
imageTitle
Zła informacja dla Urbana przed powołaniami
EUROSPORT
57 min
3010_oligarcha6
"Wszyscy go znali". Jak handlarz sztuką zarobił miliardy kosztem oligarchy
Rosyjski oligarcha i szwajcarski marszand
SAMOLOT LOT
Ostatni taki lot. "Zamknięcie pewnego rozdziału"
BIZNES
Opady
Tutaj w USA w Halloween pogoda może być niebezpieczna
METEO
imageTitle
Powrót Rosji i pytania o Ukrainę. "Wykluczenie mogłoby wywołać falę krytyki"
EUROSPORT
Ciało kobiety odnaleziono w Żernikach k. Poznania
Monika prosiła o pomoc, ale jej nie otrzymała. Zabił ją były partner, jest decyzja w sprawie policjantów
Poznań
Waldemar Żurek
Żurek: przekazałem wnioski w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego
Polska
Binance
Ukradli klucz do skarbca i w 20 minut go wyczyścili
BIZNES
imageTitle
Zwycięzca Tour de Pologne zakończył karierę
EUROSPORT
Obrońcy oskarżonych nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami
Lekarz oskarżony o molestowanie wraca do aresztu. Złamał sądowe zakazy
Poznań
Korea Północna obchodzi 78. rocznicę założenia
Największy taki atak. "Punkt wyjściowy" Kima
Łukasz Figielski
Donald Trump na wiecu
Wybory w USA już wkrótce. Jakie będą skutki dla polskiej waluty?
BIZNES
samolot-prezy
Prezydencki samolot wraca do Warszawy. "Przerywam lot do Senegalu"
Polska
Mariusz Błaszczak
Błaszczak przesłuchany w sprawie ślubowania Berka w Sejmie
Polska
Jeleń wskoczył do pralni
"Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion". Nagranie
METEO
orlen siedziba shutterstock_2760371721
Wyjście z aresztu za poręczeniem majątkowym. Decyzja w sprawie byłego kierownictwa Orlenu
BIZNES
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursowały pociągi SKM i Kolei Mazowieckich
WARSZAWA
imageTitle
Finał Ligi Mistrzyń w Polsce. UEFA podała datę
EUROSPORT
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Wipler: nie było żadnego przeszukania. Jest komunikat prokuratury
Zespół autorów
Maciej DudaRobert ZielińskiFilip Czerwiński
Elke Sommer
Nie żyje Elke Sommer
Kultura i styl
Kierowca autobusu biegnie po AED
Zatrzymał autobus i przybiegł z defibrylatorem, by ratować mężczyznę
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica