Katowice Błąd formalny we wniosku. Szpital dziecięcy bez kontraktu na chemioterapię w trybie hospitalizacji

Sytuacja związana z łączeniem oddziałów była trudna - materiał archiwalny z lipca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała w piątek rzeczniczka prasowa Śląskiego Oddziału NFZ Alicja Potrawa, w rozstrzygniętym 30 października postępowaniu kontrakty otrzyma pięć podmiotów. Termin rozstrzygnięcia konkursu przesunięto z 20 listopada na 30 października, aby bez zwłoki można było ogłosić kolejne postępowanie.

- Z przyczyn formalnych - wynikających z błędnego złożenia dokumentacji przez szpital - oferty Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka nie mogły zostać rozpatrzone" wyjaśniła. Dodała, że fundusz jako instytucja publiczna jest zobowiązany do przestrzegania procedur prawnych i jednakowego traktowania wszystkich oferentów.

Leki chemioterapeutyczne mogą być podawane

Sprawa dotyczy przywracania działalności onkologii dziecięcej w GCZD. Oddział Neuroonkologii Dziecięcej rozpoczął pracę 15 października, po przeniesieniu leczenia onkologicznego dzieci z Katowic do nowego ośrodka w Zabrzu. Szpital informował przed uruchomieniem oddziału, że nie będzie mógł zapewnić pełnego zakresu chemioterapii w trybie hospitalizacji i prosił rodziców o wcześniejsze uzgadnianie przyjęć.

Według NFZ obecnie nie ma przeszkód formalnych uniemożliwiających podawanie leków chemioterapeutycznych w katowickim oddziale. Fundusz poinformował, że z jego inicjatywy przeniesiono na GCZD prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej chemioterapii w trybie jednodniowym. Dzięki temu świadczenia te mogły być realizowane od dnia uruchomienia oddziału.

Jak informował fundusz, w uzasadnionych medycznie przypadkach leki chemioterapeutyczne mogą być również podawane i rozliczane podczas dłuższych pobytów dzieci w szpitalu, w połączeniu z hospitalizacją w ramach umowy dotyczącej onkologii i hematologii dziecięcej.

Aby uregulować sytuację placówki, NFZ zapowiedział niezwłoczne ogłoszenie postępowania uzupełniającego dotyczącego chemioterapii w trybie hospitalizacji. Ma ono umożliwić szpitalowi uzyskanie kontraktu na pełny zakres tych świadczeń.

Zmiany i przywrócony oddział

Ponowne uruchomienie oddziału w Katowicach jest związane ze zmianami w organizacji leczenia onkologicznego dzieci w regionie. 1 lipca działalność rozpoczęło Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej, powstałe z połączenia oddziałów działających wcześniej w Zabrzu i GCZD.

W dniu przeniesienia sześciu lekarzy z katowickiego szpitala złożyło wypowiedzenia. Głównym powodem ich odejścia były zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i braku odpowiedniego przygotowania organizacyjnego. Lekarze wskazali, że centrum nie wypracowało procedur leczenia dzieci z guzami litymi i układu nerwowego, którymi dotychczas się zajmowali, a które wymagają wielospecjalistycznego zaplecza. Ponadto skrytykowali decyzję o obsadzeniu trzykondygnacyjnego, 58-łóżkowego obiektu tylko jednym lekarzem dyżurnym oraz konieczność transportowania małych pacjentów na konsultacje specjalistyczne do oddalonych o 25 km Katowic.

Decyzję o przywróceniu części onkologii dziecięcej w Katowicach podjął we wrześniu rektor ŚUM prof. Tomasz Szczepański. Przygotowania obejmowały organizację pracy oddziału, kwestie kadrowe oraz uzgodnienia z NFZ i innymi instytucjami. Planowano utworzenie oddziału liczącego 24 łóżka. Jak ocenił, wcześniejsze rozwiązania organizacyjne i inwestycyjne nie odpowiadały w pełni na potrzeby pacjentów i ich rodziców.

Jednocześnie Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej kontynuuje swoją działalność. Placówka została uruchomiona 1 lipca w nowym budynku na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Szpital powstał w projekcie o wartości ponad 114,3 mln zł. Na terenie zabrzańskiego szpitala zbudowano kompleks z oddziałami szpitalnymi, poradniami, laboratoriami, zapleczem diagnostycznym i naukowym i przestrzenią zgodną ze standardami opieki nad dzieckiem i rodziną. Śląski Uniwersytet Medyczny wskazuje, że to jedna z największych w historii inwestycji w pediatryczną onkologię i hematologię w Polsce.