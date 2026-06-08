Katowice Wyszedł z więzienia i znów to zrobił. 66-latek znęcał się nad córką Oprac. Mateusz Czajka |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja

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Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach odebrali telefon od kobiety, nad którą znęcał się jej ojciec. 66-latek groził jej także, że ją zabije.

"Mężczyzna był już w przeszłości karany za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad córką oraz odbywał za to karę pozbawienia wolności" - informowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

66-latek usłyszał już zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad córką w warunkach recydywy. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Jego sprawa trafi na wokandę. Grozi mu więzienie.

Gdyby 66-latek nie popełnił przestępstwa w warunkach recydywy, sąd na przyszłej rozprawie mógłby mu wymierzyć karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W tym przypadku jednak mężczyzna nie może otrzymać kary w dolnej granicy. Co więcej, sąd może zdecydować o karze nawet w wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę - tj. 7,5 roku więzienia.

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