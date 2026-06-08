Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Wyszedł z więzienia i znów to zrobił. 66-latek znęcał się nad córką

|
Przemoc domowa
Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025r.)
Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Policja
66-latek po wyjściu z więzienia fizycznie i psychicznie znęcał się nad pełnoletnią córką. To nie pierwszy raz, gdy kobieta doświadczyła przemocy ze strony swojego ojca. Mężczyzna trafił do aresztu.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach odebrali telefon od kobiety, nad którą znęcał się jej ojciec. 66-latek groził jej także, że ją zabije.

"Mężczyzna był już w przeszłości karany za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad córką oraz odbywał za to karę pozbawienia wolności" - informowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Magdy, Mariny i Barbary już nie ma. Tak wygląda polskie kobietobójstwo

Magdy, Mariny i Barbary już nie ma. Tak wygląda polskie kobietobójstwo

Martyna Sokołowska
Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje

Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje

Martyna Sokołowska

66-latek usłyszał już zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad córką w warunkach recydywy. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Jego sprawa trafi na wokandę. Grozi mu więzienie.

Gdyby 66-latek nie popełnił przestępstwa w warunkach recydywy, sąd na przyszłej rozprawie mógłby mu wymierzyć karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W tym przypadku jednak mężczyzna nie może otrzymać kary w dolnej granicy. Co więcej, sąd może zdecydować o karze nawet w wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę - tj. 7,5 roku więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
26 min
pc
Nigdy nie byli dziećmi. Z traumą żyją do dziś
Depresja systemu
Udostępnij:
Tagi:
PrzemocPrzemoc domowa
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Linette rozpoczęła sezon gry na trawie. Początek był trudny, ale awans jest
Najnowsze
Adrian Klarenbach
Dowody "znalezione za czasów Ziobry". Klarenbach z TV Republika oskarżony
Polska
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Lokalna drużyna chciała wrócić do rozgrywek. Wandale "roznieśli w pył" szatnie
Celestynów
wojsko żołnierze
Żołnierz handlował narkotykami, dobrowolnie podda się karze
Kraków
Tragiczny wypadek na S14. Okolice wjazdu zabezpieczali druhowie ze Zgierza
Śmierć kierowcy na S14. Jego auto dachowało
Łódź
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Wnuk aresztowany za zabójstwo babci
Wrocław
Pete Hegseth na obchodach 82. rocznicy lądowania aliantów w Normandii
"Szczególny rodzaj ohydności". Oburzenie po słowach Hegsetha w Normandii
Świat
temat paliwa
Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Nowe informacje w sprawie ENA dla Ziobry
Polska
Burza
Gdzie jest burza? Błyska na północnym wschodzie
METEO
Ponad tona heroiny przechwycona w Gdyni
Tona heroiny w Gdyni. Jedno z największych ujawnień w UE
Trójmiasto
pap_20260601_02B
Krok bliżej robotów na ulicach. Nvidia zapowiada nową współpracę
BIZNES
imageTitle
Poważna kraksa polskiego kolarza. Liczne złamania, konieczna operacja
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Płocku
Tragedia na pasach. Ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę
Płock
Koniunkcja Jowisza i Wenus na tle nocnego nieba
Planety w "najciaśniejszym uścisku". Jak go obserwować
METEO
shutterstock_2652210069
Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niedługo po tym kolejny alarm
Świat
pap_20260606_1EL
Siostrzeniec króla wziął ślub. Jego wybranka pracuje jako pielęgniarka
Świat
robotnik budowa rusztowanie shutterstock_2759929047
Migranci pomagają polskiemu rynkowi pracy. Szczególnie w kilku branżach
BIZNES
Mural Mai Chwalińskiej w Dąbrowie Górniczej
Mural Chwalińskiej przy zaniedbanych kortach. Ale w mieście są już nowe
Katowice
UOKiK wszczął postępowania
UOKiK wkracza do firm na Dolnym Śląsku. Podejrzenia nielegalnych ustaleń
Wrocław
imageTitle
Co ze zdrowiem Eriksena? Lekarz reprezentacji Danii przekazał nowe informacje
EUROSPORT
Okno życia w Częstochowie
"Zadbany i stosownie ubrany" noworodek w oknie życia
Katowice
BUWBAR zamknięty
Obiecali publiczną stołówkę, otworzyli prywatny bar. Lokal nagle zamknięto
WARSZAWA
Drzewo runęło na przechodniów
Drzewo spadło na przechodniów. Dwie osoby ranne
Szczecin
Zelensky Nawrocki
Tusk zwrócił się do Nawrockiego i Zełenskiego
Polska
F-35
Tak działa F-35. "Potrafi przeanalizować wszystko"
Polska
Pościg przez dwa powiaty za kierowcą Volvo
Uciekał policji przez 50 kilometrów. Był po narkotykach i wiózł dwie osoby
WARSZAWA
imageTitle
Obiecał sprowadzenie Lewandowskiego. Przegrał wybory
EUROSPORT
Uszkodzony przez wstrząsy budynek szkoły w prowincji Davao del Sur
Nie żyje 19 osób, wielu zaginionych. Zamknięto szkoły w całym regionie
Świat
Ruszył na tylnym kole spod świateł i stracił prawo jazdy
Stracił kontrolę nad motocyklem i... prawo jazdy. Nagranie monitoringu
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica