Babcia zginęła w aucie, 11-letnia wnuczka zmarła w szpitalu, dziadek i trzyletni wnuczek walczyli o życie

Kierowca bmw został prawomocnie skazany za doprowadzenie do śmiertelnego wypadku w Katowicach. Pokrzywdzona została rodzina, która jechała małym fiatem. Na miejscu zginęła 66-letnia kobieta, w szpitalu zmarła jej 11-letnia wnuczka. Trzyletni brat dziewczynki i jej dziadek długo walczyli o życie.

Ponadto S. ma zapłacić 50 tysięcy złotych na rzecz Szymona B. - chłopca, który stracił w wypadku babcię i starszą siostrę, a sam trafił do szpitala. A także 20 tysięcy dla osoby poszkodowanej w innym aucie.

- Powodem wypadku nie była gołoledź, ani skrzyżowanie tylko nadmierna prędkość i brawura oskarżonego. Jak bowiem określić kierowcę, który jedzie lewym pasem ruchu praktycznie cały czas, daje znaki świetlne, aby inni zjeżdżali mu z drogi. Gdyby jechał z dozwoloną prędkością 70 kilometrów na godzinę, to nie doszłoby do tragedii - uzasadniał sędzia Jan Kurpas z Sądu Okręgowego w Katowicach, cytowany przez "Fakt".

Wyrok apelacyjny zapadł 25 września. - Każdy wyrok jest dla mnie dobrą wiadomością, ale boli mnie to, że za spowodowanie śmierci dwóch osób w Polsce idzie się do więzienia na zaledwie cztery lata. 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów? To powinno być dożywotnie! Nie wierzę, że ktoś taki może się zmienić. Z drugiej strony żony i wnuczki nikt mi nie przywróci, a czasu już nie cofniemy. Ważne, że została wymierzona sprawiedliwość - mówił pan Marian w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".