Wypadek z udziałem radiowozu jadącego na sygnale. Cztery osoby ranne

Sprawa pana Krzysztofa Brejzy nie sprowadza się do ochrony prywatności jednego polityka. To jest sprawa nas wszystkich - przekonywała w rozmowie z TVN24 Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International w Polsce. Jak oceniła, "program Pegasus tak dalece wkracza w sferę prawa do prywatności czy intymności osób inwigilowanych, że nie można go pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawa".