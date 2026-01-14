Wagony wypadły z torów. Policja wyjaśnia, komisja zbada

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 7.25 na szlaku Katowice Muchowiec - Panewnik w rejonie ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach.
"Na miejsce skierowano odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren zdarzenia" - podała śląska policja.
Wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednią przyczyną wypadnięcia wagonów z toru, było przesunięcie się przewożonego ładunku na jednym z nich.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. "Policjanci z Katowic, wspólnie ze specjalistami zajmującymi się transportem kolejowym, wyjaśniają okoliczności wykolejenia" - czytamy w komunikacie.
Kolejarze o zdarzeniu
Jak poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., doszło do wykolejenia dwóch wagonów.
- Zdarzenie nie ma wpływu na ruch pociągów pasażerskich, bowiem jest to linia, którą przejeżdżają jedynie pociągi towarowe - przekazał.
Na miejsce skierowano specjalistyczny sprzęt do wkolejenia wagonów. - Po wykonanych czynnościach sprawdzony zostanie tor, a następnie możliwe będzie przywrócenie jazdy pociągów towarowych. Okoliczności tego wydarzenia zbada komisja - opisał Jakubowski.
Autorka/Autor: FC/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja