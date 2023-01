Wybuch w kamienicy w Katowicach. Co wiemy do tej pory

W piątek około godziny 8.30 doszło do wybuchu najprawdopodobniej gazu w kamienicy należącej do parafii ewangelicko-augsburskiej w dzielnicy Szopienice w Katowicach. Budynek zawalił się. Siedem osób zostało ewakuowanych, cztery przebywają w szpitalu. Dwie osoby zostały wydobyte spod gruzów, stwierdzono ich śmierć. Oto, co wiemy do tej pory.