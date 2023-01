Proboszcz o katastrofie: "Od rana czuć było gaz". Mieli otworzyć okna, zakręcić zawór. Doszło do wybuchu

czytaj dalej

Politycy w "Kawie na ławę" w TVN24 dyskutowali o sprawie niepełnosprawnej umysłowo nastolatki, która w wyniku gwałtu zaszła w ciążę, a w kilku szpitalach odmówiono jej aborcji, zgodnej z prawem, powołując się na klauzulę sumienia. - To jest po prostu barbarzyństwo i to barbarzyństwo w majestacie prawa - powiedziała posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Marcin Horała z PiS argumentował zaś, że zmuszanie lekarza do przeprowadzenia aborcji to jak "zmuszanie muzułmanina do jedzenia wieprzowiny".