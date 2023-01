Wybuch gazu w Katowicach. Wśród poszkodowanych dzieci, przewieziono je do szpitala

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach poinformował, że "udzielono pomocy pięciu poszkodowanym, zostali przewiezieni do szpitala, z tego dwójka dzieci w wieku trzy i cztery lata". Obrażenia, których doznali poszkodowani, to poparzenia, otarcia, urazy rąk i nóg - wymieniał.

Trwa akcja ratunkowa

- Trwa przeszukiwanie gruzowiska przez ratowników, kawałek po kawałku. W działaniach uczestniczy specjalistyczna grupa ratowniczo-poszukiwawcza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. To ratownicy z psami specjalnie przeszkolonymi do wyszukiwania ludzi pod gruzem - dodała Aneta Gołębiowska po godz. 10.

Jak poinformował podkomisarz Łukasz Kloc z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, na miejscu jest m.in. policjant przewodnik z psem do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Wszystko jednak wskazuje na to, że wybuchł gaz. - Potwierdzamy informację, że w budynku, w którym doszło do wybuchu, była zainstalowana instalacja gazowa służąca zarówno do ogrzewania tego budynku, jak również do gotowania - powiedział policjant.