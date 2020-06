Dzięki niemu PiS rządzi na Śląsku. Wicemarszałek Wojciech Kałuża zakażony koronawirusem

"Goń go!", "sprzedawczyk" i "zdrajca" na sesji sejmiku 21.11. | Jeszcze we wtorek śląska Koalicja Obywatelska "otwierała szampany". Ogłosiła, że dogadała się z SLD i PSL i będzie miała w sejmiku województwa śląskiego większość - 23 mandaty. Ale już we wtorek wieczorem to PiS miał na Śląsku większość. Wojciech Kałuża, jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej, we wtorek wieczorem przystąpił do porozumienia z PiS. TVN 24