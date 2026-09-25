W pudełku po ciastkach miał 100 tysięcy złotych. "Odbierak" zatrzymany
W minionym tygodniu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zdobyli informację, że na terenie miasta może dojść do próby wyłudzenia pieniędzy od seniorki metodą "na fałszywego policjanta". Funkcjonariusze rozpoczęli działania, aby ustalić osobę, która miała odebrać gotówkę.
"Policjanci namierzyli mężczyznę w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich. Podczas zatrzymania 53-latek miał przy sobie metalowe pudełko po ciastkach, w którym znajdowało się 100 tysięcy złotych" - informuje śląska policja.
Fałszywa policjantka oszukała seniorkę
Śledczy ustalili, że mężczyzna pełnił rolę tak zwanego "odbieraka", czyli osoby odbierającej pieniądze od ofiar oszustwa. Jak się okazało, wcześniej seniorka odebrała telefon od kobiety podającej się za policjantkę. Fałszywa funkcjonariuszka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je ochronić, konieczne jest ich przekazanie. "Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiór" - wyjaśnia policja.
Dzięki policjantom 100 tysięcy złotych zostało odzyskane i wróciło do właścicielki.
53-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.