70-latek nieomal wjechał w pieszego i jego psa. Nagranie

Matce dziewięciomiesięcznego chłopca, który w połowie maja trafił do łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki ze śladami pobicia, sąd ograniczył prawa nad sześciorgiem jej starszych dzieci ze względu na jej uzależnienie od alkoholu - ustalili dziennikarze "Uwagi!" TVN. Mimo to kobieta mogła wychowywać dwoje najmłodszych dzieci - dziewięciomiesięcznego chłopca oraz jego o 10 miesięcy starszą siostrę. - Widocznie to sytuacja związana z ciążą matki, bo one były bliskie czasowo, spowodowała, że na pewien okres sytuacja w tej rodzinie uległa poprawie - mówi "Uwadze!" sędzia Jacek Gmaj, prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim.