Uderzenie w nielegalny hazard. Zatrzymano siedem osób

Na terenie województw śląskiego i małopolskiego policja zlikwidowała punkty z nielegalnymi automatami do gier hazardowych. Zatrzymano 7 podejrzanych. Funkcjonariuszom udało się znaleźć 19 nielegalnych automatów i prawie 330 tys. zł.

Katowiccy policjanci pod nadzorem miejscowej prokuratury okręgowej od 2023 roku prowadzą śledztwo w sprawie organizowania nielegalnych gier hazardowych. "Policjanci zatrzymali 7 osób w wieku od 24 do 74 lat. Odpowiedzą one za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tworzącej na terenie Katowic, Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Żor, Rydułtów i Olkusza punkty z nielegalnymi grami hazardowymi na automatach" - podała KGP.

Zatrzymanie odbyło się we współpracy funkcjonariuszy z katowickiej komendy miejskiej zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Krajową Administracją Skarbową i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Gang rozbito na terenie dwóch województw

Kilkudziesięciu katowickich policjantów wraz z 25 funkcjonariuszami KAS z Katowic w tym samym czasie weszło do mieszkań członków grup przestępczych oraz lokali, w których znajdowały się nielegalne automaty do gier. Czynności przeprowadzane były w siedmiu miastach na terenie Śląska i Małopolski. Jak podkreślili policjanci, w wielu miejscach były to wejścia siłowe.