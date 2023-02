Uciekły z Charkowa, grają w Teatrze Śląskim. Jak "rybki w reklamówce, które zabrali ze sklepu i one jeszcze nie w domu, tak między"

Przed napaścią Rosji na Ukrainę grały w jednym teatrze. Po wybuchu wojny miały 15 minut, żeby się spakować. Z Charkowa do Lwowa jechały z dziećmi pociągiem 30 godzin. Aktorki trafiły do Katowic, gdzie występują w Teatrze Śląskim. W rozmowie z reporterem TVN24 uchodźczynie opowiadają, że żyją dniem dzisiejszym, pomiędzy tym, co zostawiły a nowym miejscem.

Aneta Głowacka z Teatru Śląskiego przyznaje, że w teatrze zawsze byli wrażliwi na osoby pochodzące z Ukrainy, ale dzięki aktorkom zespół poznał perspektywę uchodźców. - Spotkaliśmy się z ich żywymi, bolesnymi doświadczeniami - mówi. I dodaje: - To były ich opowieści, wzruszające, przerażające, często bardzo bolesne. To zmieniło perspektywę patrzenia na te wojnę.

Ukraińska aktorka: nie jestem częścią tutaj i już nie jestem częścią życia w Charkowie

Kateryna Wasiukowa opowiedziała reporterowi TVN24, że miała 15 minut na wyjście z domu. Nie zabrała jedzenia i picia dla siebie i małej córki. 30 godzin spędziły w pociągu do Lwowa . - To była droga straszna. Ludzie, dzieci, zwierzęta, nie znasz nic - podkreśla. Jest przekonana, że ta podroż zostanie w jej głowie na zawsze. - Kiedy będę starą babcia też będę opowiadać o tej historii - przyznaje.

Jak się czuje dzisiaj? Porównuje swoją sytuację do "obrazu rybek w reklamówce". - Rybki w reklamówce, które zabrali ze sklepu zoo i one jeszcze nie w domu, i one tak między, nie mogą zrozumieć co się dzieje, gdzie dom czy sklep. Czuję coś podobnego. Nie jestem taką częścią tutaj i już nie jestem częścią tego życia, które zostawiłam w Charkowie - opisuje Wasiukowa.