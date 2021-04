Transplantolog zgodził się na ciążę. Pani Karina po przeszczepie serca urodziła zdrowego Tymona

Przeszczep serca był w czerwcu 2018 roku. Dwa lata później transplantolog pozwolił pani Karinie zajść w ciążę. - Od razu zaczęliśmy działać. Bardzo szybko to poszło. To był cud, tak jak mój przeszczep. Ktoś nad nami czuwa - opowiada świeżo upieczona mama.

1 kwietnia Karina Paszek urodziła Tymona. Sama nazywa to cudem, ponieważ trzy lata temu przeszła przeszczep serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Mama, dziecko oraz tata czują się dobrze.

Ciąża wysokiego ryzyka

- Ciąża u pacjentki po przeszczepie serca jest ciążą wysokiego ryzyka. Po pierwsze, ze względu na sam przeszczep oraz chorobę podstawową, która doprowadziła do takiej konieczności i leki immunosupresyjne. W takiej ciąży rośnie ryzyko nadciśnienia, cukrzycy, infekcji oraz urodzenia dziecka z niską masą ciała i przed terminem porodu (przed 37 tygodniem ciąży). Dodatkowo może się pojawić ryzyko wad u płodu, głównie układu nerwowego oraz deformacji twarzoczaszki - mówi prof. Krzysztof Nowosielski, p.o. ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa w UCK.

Ryzykowny jest też sam poród. Utrata krwi oraz nagły spadek ciśnienia tętniczego u kobiety rodzącej mogą prowadzić do groźnych dla jej życia zaburzeń rytmu serca. Dlatego rekomendowane jest cesarskie cięcie.

- Musimy pamiętać, by niepotrzebnie nie obciążać serca - wyjaśnia lekarz Tomasz Zieliński z Oddziału Ginekologii i Położnictwa UCK. – Ważne jest również ograniczenie krwawienia, nie można doprowadzić do hipowolemii - dodaje.

"To był cud, tak jak mój przeszczep"

Przeszczep serca pani Karina miała w czerwcu 2018 roku z powodu kardiomiopatii. Dwa lata później, jak opowiada kobieta, transplantolog zgodził się, by starała się o ciążę. - Od razu zaczęliśmy działać. Bardzo szybko to poszło. To był cud, tak jak mój przeszczep. Ktoś nad nami czuwa - mówi 35-latka.