Komenda Miejska Policji w Katowicach poinformowała w sobotę, 14 marca, o wypadku na trasie S1 w kierunku Tychów. Mundurowi otrzymali zgłoszenie około godziny 17.

"23-letni mężczyzna najprawdopodobniej zatrzymał swój samochód z powodu awarii. Po jego opuszczeniu został potrącony przez nadjeżdżający pojazd" - podała Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Życia poszkodowanego niestety nie udało się uratować.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Opracował Michał Malinowski /tok

