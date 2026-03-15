Komenda Miejska Policji w Katowicach poinformowała w sobotę, 14 marca, o wypadku na trasie S1 w kierunku Tychów. Mundurowi otrzymali zgłoszenie około godziny 17.
"23-letni mężczyzna najprawdopodobniej zatrzymał swój samochód z powodu awarii. Po jego opuszczeniu został potrącony przez nadjeżdżający pojazd" - podała Komenda Miejska Policji w Katowicach.
Życia poszkodowanego niestety nie udało się uratować.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Opracował Michał Malinowski
