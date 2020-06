Ordo Iuris chce, żeby studenci byli przesłuchiwani przez prokuratora i nagrywani

- Złożyliśmy pisemny wniosek o przejęcie czynności do bezpośredniego prowadzenia przez prokuratora nadzorującego postępowanie karne w sprawie profesor Ewy Budzyńskiej oraz nagrywanie czynności przesłuchania świadków. Podyktowane jest to dobrem niniejszego postępowania, w szczególności mając na względzie pojawiające się w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej nieprawdziwe informacje dotyczące samego przebiegu przesłuchania świadków - powiedziała nam Magdalena Majkowska, aplikantka adwokacka z Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który reprezentuje Ewę Budzyńską, socjolożkę, byłą nauczycielkę akademicką w Uniwersytecie Śląskim.

Wykład, skarga, nagana, prokurator

W oświadczeniu, wydanym w poniedziałek, socjolożka podkreśla, że nie ma żalu do studentów, tylko do uczelni, że wewnętrzne dochodzenie prowadzi nieuczciwie (nie otrzymała skargi z podpisami) i zbyt długo (od początku 2019 roku).

"Efekt mrożący, charakter zastraszający"

Przesłuchano już siedmioro. Na pierwszych przesłuchaniach studenci byli sami. Mają niewiele ponad 20 lat i to ich pierwszy kontakt z organami ścigania. Każda taka wizyta w komisariacie trwa od czterech do sześciu godzin.

Treści pytań nie możemy ujawniać, bo to jest wstępne dochodzenie. Zdarzyło się, że było ich ponad 70, większość zadała przedstawicielka Budzyńskiej, czyli Ordo Iuris. Tak wynika z informacji od pełnomocników studentów. Gdy weszli do gry, na 80 procent pytań studenci odpowiadali: nie wiem.

"W ramach przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego przewidziano procedurę dyscyplinarną, która przeznaczona jest do rozwiązywania problemów społeczności akademickiej. Inicjowanie postępowań karnych w sprawach skarg studentów korzystających z przysługujących im praw może wywołać efekt mrożący i powstrzymywać przed sygnalizowaniem uczelni dostrzeżonych nieprawidłowości. Trzeba zatem uznać, że podejmowane obecnie wobec studentów i studentek działania godzą w podstawowe zasady wynikające z wolności dyskusji i sporów naukowych, co przyczynia się do naruszenia zasady autonomii uczelni - czytamy. - Wszczynanie postępowania karnego w związku z wątpliwościami słuchaczy i słuchaczek co do jakości przekazywanych przez wykładowców i wykładowczynie treści wydaje się być znacznym nadużyciem i może mieć charakter zastraszający. Niewątpliwie konflikt ten powinien przede wszystkim zostać rozstrzygnięty na szczeblu akademickim, nie zaś w pokojach przesłuchań komendy policji".