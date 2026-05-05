Katowice Służby rozbiły grupę przestępczą. Zatrzymani to pseudokibice klubu piłkarskiego Oprac. Michał Malinowski

Katowice. Śląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą

Grupa działała od 2016 roku. W jej skład wchodzili pseudokibice jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Na koncie mają między innymi bójkę na autostradzie A4 w Mysłowicach z 2016 roku oraz usiłowanie pobicia w grudniu 2021 roku przed jedną z galerii handlowych w Katowicach.

Policjanci dokonali zatrzymań 21 kwietnia w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Warszawie. W sumie zatrzymano siedem osób w wieku od 29 do 41 lat. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce. Dwóch z zatrzymanych, w wieku 31 i 38 lat, usłyszało dodatkowo zarzuty udziału w obrocie narkotykami.

Śląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą Źródło: KWP w Katowicach

"Decyzją prokuratury wobec siedmiu zatrzymanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę blisko 200 tysięcy złotych" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Grozi im do 15 lat więzienia.

