Służby rozbiły grupę przestępczą. Zatrzymani to pseudokibice klubu piłkarskiego
Grupa działała od 2016 roku. W jej skład wchodzili pseudokibice jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Na koncie mają między innymi bójkę na autostradzie A4 w Mysłowicach z 2016 roku oraz usiłowanie pobicia w grudniu 2021 roku przed jedną z galerii handlowych w Katowicach.
Policjanci dokonali zatrzymań 21 kwietnia w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Warszawie. W sumie zatrzymano siedem osób w wieku od 29 do 41 lat. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce. Dwóch z zatrzymanych, w wieku 31 i 38 lat, usłyszało dodatkowo zarzuty udziału w obrocie narkotykami.
"Decyzją prokuratury wobec siedmiu zatrzymanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę blisko 200 tysięcy złotych" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Grozi im do 15 lat więzienia.
