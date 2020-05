Usłyszała ponad 10 tysięcy zarzutów, miała wyłudzić prawie 2 miliony złotych. "Wszystko mamy czarno na białym"

Mieszkanka Katowic latami miała oszukiwać darczyńców, którzy chcieli pomóc lokalnym szkołom i przedszkolom. Pieniądze - w sumie prawie 2 miliony złotych - miały trafiać na prywatne konto kobiety, a placówki dydaktyczne nie otrzymały prawie nic. Policja przeprowadziła w tej sprawie gigantyczne postępowanie, a prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu.

36-letnia katowiczanka wymyśliła sobie, jej zdaniem, prosty i intratny sposób na "zarobienie" ogromnych sum pieniędzy. Jak ustaliła policja, przez 5 lat – od 2012 do 2017 roku, gdy została zatrzymana – prowadziła firmę telemarketingową, której pracownicy oraz sama oskarżona dzwonili do przedsiębiorstw i przekonywali do dokonywania wpłat na rzecz zakupu pomocy edukacyjnych dla szkół i przedszkoli w całym kraju.