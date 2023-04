Uczniowie muszą wybrać. Rekrutacja do szkół średnich w Katowicach. Najlepsze licea i technika

To będzie trudny wrzesień dla szkół ponadpodstawowych. Do liceów, techników i szkół branżowych w nowym roku szkolnym trafi 1,5 rocznika. Wiele śląskich szkół zgłasza problemy kadrowe oraz lokalowe, ale robi wszystko, by lekcje mogły przebiegać bez zakłóceń.

Dla obecnych uczniów klas ósmych szkół podstawowych zbliża się czas trudnego wyboru, który dla wielu z nich może mieć kolosalny wpływ na przebieg przyszłej kariery zawodowej. Już wkrótce zadecydują, do których szkół średnich złożą podanie o przyjęcie.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będzie ekstremalnie trudna, bo do liceów, techników i szkół branżowych we wrześniu znów trafi 1,5 rocznika. To efekt obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Do szkół średnich będzie teraz zdawał rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat. Oprócz tego dojdzie pół rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczął pierwszy rocznik po reformie wieku szkolnego. Były to dzieci urodzone w 2007 roku, które zaczęły naukę jako siedmiolatki i część rocznika sześciolatków - urodzonych od stycznia do czerwca 2008 roku. Na to nałożyła się reforma likwidująca gimnazja.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Katowicach w roku 2023

W Katowicach do obecnych klas ósmych uczęszcza 3 135 uczniów (rok szkolny 2022/2023). Podkreślić należy, że w przypadku szkół ponadpodstawowych nie obowiązuje obwodowość, więc do tych szkół rekrutują się nie tylko uczniowie z miasta Katowice, ale również z miast ościennych.

W roku szkolnym 2023/2024 Katowice planują uruchomić w szkołach łącznie 124 oddziały klas I, z tego: - 55 oddziałów w liceach ogólnokształcących, - 55 oddziałów w technikach, - 14 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

Zakładając, że według przyjętych standardów liczebność klas w szkołach ponadpodstawowych może wynosić 32 uczniów, planowane jest utworzenie 3 968 miejsc dla uczniów obecnych klas VIII szkół podstawowych. Dla porównania, w Rybniku zaplanowano stworzenie 2506 miejsc, natomiast w Częstochowie - 4260 miejsc.

W przypadku Katowic, Częstochowy i Bielska-Białej liczba szkół, do których uczeń może aplikować, wynosi trzy.

W Katowicach i Częstochowie nie odnotowano znaczących problemów z kadrą pedagogiczną w szkołach ponadpodstawowych, jak również problemów lokalowych. Gorzej jest w Rybniku czy w Bielsku Białej - szkoły zgłaszają problemy z brakiem sal lekcyjnych oraz nauczycieli. W ramach możliwości lokalowych i finansowych adaptowane są pomieszczenia na nowe sale lekcyjne. Największym wyzwaniem jest brak nauczycieli przedmiotów zawodowych, których szkoły starają się pozyskać w ramach współpracy z uczelniami funkcjonującymi w mieście.

Miasto Katowice jako organ prowadzący nie odnotowało problemów z zabezpieczeniem miejsc w szkołach ponadpodstawowych również w roku ubiegłym dla absolwentów szkół podstawowych pomimo wzrostu chętnych. W katowickich samorządowych szkołach średnich ostatecznie zostały uruchomione od dnia 1 września 2022 roku tj. w roku szkolnym 2022/2023 - 134 oddziały klas I, do których uczęszcza 3 410 uczniów, z tego 2 259 uczniów, którzy uczęszczali do katowickich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Egzamin ósmoklasisty i wybór szkoły. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2023 roku

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin, do którego przystępują uczniowie podczas swojej ścieżki edukacyjnej. Jest podsumowaniem wiedzy zdobytej w szkole podstawowej, i choć nie da się go nie zdać, jego wynik istotnie wpływa na to, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się w dniach 23-25 maja. Każda z jego części wystartuje o godzinie 9. Uczniowie będą mieli: ■ 2 godziny zegarowe na rozwiązanie części z języka polskiego, ■ 100 minut na część matematyczną ■ oraz 1,5 godziny na napisanie egzaminu z wybranego języka nowożytnego.

Na uczniów, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w maju, terminy dodatkowe przewidziano w dniach 12-14 czerwca.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które zostaną ogłoszone 6 lipca, uczeń musi zdecydować o wyborze konkretnej placówki i uzupełnić złożony wcześniej wniosek o świadectwo i wynik egzaminu.

Jak liczyć punkty do szkoły średniej po egzaminie ósmoklasisty?

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych to 200. Połowę z nich uczeń ma szansę zdobyć za dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, a drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową (np. wolontariat).

Punkty za egzamin ósmoklasisty przeliczamy, mnożąc jego wynik procentowy przez 0,35 w przypadku części polonistycznej i matematycznej oraz przez 0,3 w przypadku egzaminu z części językowej.

Za co dodatkowe punkty dla ósmoklasisty:

Równie ważne są punkty za wyniki na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (ustala je konkretna szkoła, do której uczeń zgłasza chęć przyjęcia). W zależności od otrzymanych ocen, ósmoklasista za każdą z nich może otrzymać od 2 do 18 punktów.

Dodatkowe punkty można dostać także za:

► świadectwo z paskiem (7 punktów),

► udział w szkolnym wolontariacie (3 punkty),

► bądź szczególne osiągnięcia, np. zdobycie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych (maksymalnie 18 punktów, jednorazowo od 2 do 10 punktów).

Rekrutacja 2023 do szkół ponadpodstawowych - ważne terminy, harmonogram

■ 15 maja - rozpoczyna się tegoroczna rekrutacja do szkół średnich.

■ Do 20 czerwca do godziny 15 każdy aplikujący będzie miał czas na złożenie wniosku (lub jego zmianę) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

■ Później, bo do 12 lipca, otrzyma dodatkowe 2,5 tygodnia na uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoty podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

■ Od 12 do 18 lipca komisje rekrutacyjne będą weryfikować dostarczone przez aplikujących wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

■ Dzień później, 19 lipca, do godz. 15 do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

■ Do 26 lipca przyszli uczniowie mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia do danych szkół.

■ 27 lipca komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także informacje o ewentualnych wolnych miejscach.

Najlepsze licea w Katowicach w 2023 r. Ranking szkół

Ranking najlepszych szkół średnich i techników już od 25 lat publikuje miesięcznik "Perspektywy". W tegorocznej edycji przeanalizowano osiągnięcia uczniów z 1360 liceów, by wybrać 1000 tych najlepszych. Wśród nich znalazło się 11 placówek z Katowic.

Szkoły ponadpodstawowe zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Przenalizowano sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W pierwszej setce rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 znalazły się dwa katowickie licea. Są wśród nich:

■ III LO im. Adama Mickiewicza, które uplasowało się na 35. miejscu krajowego i 2. wojewódzkiego rankingu, należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych i Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich, których wiodącym zadaniem jest przekształcanie - poprzez oddolny ruch innowacyjny - tradycyjnych, zunifikowanych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę potrzeb i oczekiwań społecznych. Dzięki podjętej współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach liceum stało się szkołą uniwersytecką. Placówka umożliwia uczniom zdawanie Matury Międzynarodowej.

■ VIII LO z Oddz. Dwujęz. im. M. Skłodowskiej-Curie, które na liście krajowej znalazło się na 69. pozycji, natomiast w skali całego województwa zajęło 6. miejsce, jest szkołą ze 150-letnią tradycją. Długoletnia tradycja, wysoki poziom nauczania, imponujące osiągnięcia olimpijczyków (w skali kraju i na arenie międzynarodowej) oraz szczególna troska o formację intelektualno-duchową młodzieży to czynniki sprawiające, że szkoła cieszy się nieustannie zasłużoną renomą i w kolejnych latach, również przez atrakcyjną ofertę edukacyjną, przyciąga bardzo liczne grono absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Najlepsze technika w Katowicach w 2023 r. Ranking szkół

Magazyn "Perspektywy" wziął pod uwagę wyniki 1185 techników, spełniających kryteria wejścia do rankingu i wybrał z nich 500 najlepszych. Wśród kryteriów wyboru najlepszych placówek uwzględniono sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Spośród wyłonionych przez magazyn techników siedem z nich to szkoły z Katowic. Jedno z nich znalazło się w pierwszej setce:

■ Technikum nr 17 (Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe), które na liście krajowej zajęło 34., a wojewódzkiej 2 miejsce, w pięcioletnim cyklu nauczania, w formie dziennej, kształci w dziewięciu zawodach, w tym m.in. technik analityk, elektronik, elektryk czy teleinformatyk. Szkoła bierze udział w programach międzynarodowych m.in. Comenius, Globe, Socrates-Arion i wymiany uczniów z Norwegią. ŚTZN umożliwiają uczniom rozwój umiejętności poprzez koła zainteresowań. Szkoła współpracuje z Wydziałem Zdrowia i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice w programie „Monitoring wybranych wód”.

Oferta liceów w Katowicach. Rekrutacja, profile klas, progi punktowe

Prócz standardowych profili, takich jak humanistyczny, biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny bądź lingwistyczny, wiele poznańskich szkół pokusiło się o przygotowanie bardziej oryginalnych modeli kształcenia.

X Liceum im. I. J. Paderewskiego w Katowicach oferuje uczniom m.in. klasę teatralną, reporterską i z językiem chińskim. W VI Liceum im. Jana Długosza w Katowicach liczne grono osób z pewnością zainteresują klasy: lingwistyczno-menedżerska, humanistyczno-dziennikarska czy turystyczno-artystyczna. Nietypowe profile nauczania przygotowało również XIV Liceum im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach. Prowadzi nabór m.in. do klasy policyjnej, pożarniczej, wojskowej czy teatralno-filmowej.

Najwyższe progi osiągnięto w III Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Aby dostać się do klasy pre-IB, przygotowującej do Międzynarodowej Matury należało zdobyć minimum 218.8 punkta. Dla porównania - w VII Liceum im. Harcerzy Obrońców w Katowicach w klasie o profilu ogólnym wystarczyło zebrać 39.15 punktów, natomiast w klasie wojskowej w XIV Liceum im. mjr Henryka Sucharskiego Katowice - 36.15 punktów.

Oferta techników w Katowicach. Rekrutacja, profile klas, progi punktowe

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, procesów introligatorskich, inżynierii sanitarnej, gazownictwa, przemysłu mody, realizacji nagłośnień, weterynarii czy górnictwa podziemnego to tylko kilka z dziesiątek zawodów, które można zdobyć, wybierając naukę w jednym z katowickich techników.

W Technikum nr 17 w Katowicach, w zależności od obranego kierunku kształcenia, przyszli adepci musieli zgromadzić przynajmniej 40.45 pkt, by dostać się do klasy o profilu technik ochrony środowiska, aż po 149.7 pkt, by zostać przyjętym do klasy dla przyszłych techników informatyków.

W 2022 roku wystarczyły natomiast 24 punkty, by dostać się do klasy dla techników fotografii i multimediów i kształcić w Technikum nr 12 w Katowicach. By dostać się do pozostałych klas należało zgromadzić od 48.1 do 52.05 pkt.

