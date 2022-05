Przyjechali udzielić pomocy, ktoś rzucił w nich butelką. Atak na ratowników medycznych w Katowicach

Policja: nikt nie ucierpiał, nie doszło do naruszenia nietykalności

Rzeczniczka katowickiej policji podkomisarz Agnieszka Żyłka potwierdziła w rozmowie z PAP, iż opisany przez ratownika incydent miał miejsce. Jak relacjonowała, karetka pogotowia została wezwana do nieprzytomnego mężczyzny leżącego na ławce. Jak się później okazało, był on w stanie upojenia alkoholowego. Podczas interwencji ratowników, grupa będących w pobliżu nietrzeźwych mężczyzn wykrzykiwała wulgaryzmy pod adresem załogi karetki; ktoś publicznie oddał mocz, a w kierunku ratowników poleciała też butelka z piwem, która roztrzaskała się o płyty chodnikowe. Na miejsce wezwano policję.

- Tego typu zgłoszenia, pochodzące od naszych kolegów z innych służb, zawsze traktujemy priorytetowo - powiedziała podkom. Żyłka, przyznając jednocześnie iż - z powodu innych interwencji w tym samym czasie - policjanci nie od razu pojawili się na miejscu zdarzenia. - W tym czasie patrol interweniował m.in. na pobliskiej ulicy Mariackiej, gdzie 46-letni mężczyzna, który naruszył ciszę nocną, był agresywny i naruszył nietykalność cielesną policjantów. Trafił do policyjnego aresztu - poinformowała rzeczniczka. Inny patrol odwoził kolejnego pijanego mężczyznę do izby wytrzeźwień. Gdy policjanci dotarli na miejsce interwencji karetki, ratownicy nie byli w stanie wskazać, kto konkretnie z grupy mężczyzn był wobec nich agresywny czy rzucił butelką. Jak ustaliła policja, nikt z zespołu ratownictwa medycznego nie ucierpiał, nie doszło do naruszenia nietykalności ratowników ani do uszkodzenia samochodu. Obecnie w tej sprawie nie jest prowadzone żadne postępowanie. Mężczyzna, do którego wezwano karetkę, trafił do izby wytrzeźwień.