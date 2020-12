"To największa wigilia na świecie". 20 tysięcy posiłków trafi dziś do domów potrzebujących

W Katowicach z powodu pandemii COVID-19 nie odbyło się coroczne spotkanie wigilijne w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Zamiast tego przygotowano posiłki dla 20 tysięcy osób, które zostaną dziś rozwiezione do potrzebujących.

W hali MCK, gdzie co roku zbierali się na ogromnej wigilii wszyscy, którzy nie mieli z kim zjeść świątecznego posiłku, jest teraz szpital tymczasowy. Ze względu na obostrzenia organizacja podobnego spotkania i tak była jednak wykluczona.

- To będzie wigilia inna niż wszystkie, bo w czasie pandemii. W tym roku potrawy wigilijne rozwozimy do osób, które zgłosiły się do nas przez specjalną infolinię. Mamy 20 tysięcy paczek dla potrzebujących – opowiada Krzysztof Kozioł, koordynator akcji.

- To największa wigilia nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale i na świecie – uważa. Wszystkie paczki mają trafić do potrzebujących do godz. 15.

Paczki przygotowywano w katowickim Spodku tvn24

Bez wolontariuszy "by tego nie było"

Przy przygotowaniu takiej liczby posiłków musiało pomagać kilkuset wolontariuszy. Zużyto między innymi sześć ton karpia. Organizatorzy pracowali dzień i noc, żeby się wyrobić na czas. - Pot lał nam się po plecach, ale było warto – cieszy się Kozioł.

Pani Agnieszka Małachowska przyszła pomóc wraz z 15-letnim synem. - Atmosfera była tutaj wspaniała. Pomimo krótkiej znajomości od razu znaleźliśmy wspólny język. Było dużo pracy. Cieszę się, że mogłam pomóc drugiemu człowiekowi – opowiadała.

- To było najtrudniejsze wydarzenie jakie organizowaliśmy. Chciałbym bardzo podziękować wolontariuszom: ludziom, którzy od serca pomagali od dwóch tygodni, żeby to się udało. Bez nich by tego wszystkiego nie było – uważa Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

