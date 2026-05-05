Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Przeszukanie CBA w biurze posła i wniosek o uchylenie immunitetu. Media: to Wojciech Król

|
Wojciech Król
Katowice
Źródło: Google Earth
Prokuratura Europejska zawnioskowała do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z obecnych posłów. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym korupcji przy inwestycji dofinansowanej ze środków UE. Wniosek został złożony w trybie poufnym. Choć nie podano, kogo on dotyczy, według nieoficjalnych informacji chodzi o posła KO Wojciecha Króla. Poseł wydał oświadczenie.

Europejska Prokurator Generalna zawnioskowała we wtorek do Sejmu o uchylenie immunitetu "jednemu z czynnych posłów" - czytamy w komunikacie Prokuratury Europejskiej. Nie podano nazwiska polityka, którego dotyczy wniosek. Wiadomo jednak, że sprawa ma związek z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa Prokuratury Europejskiej, które dotyczy "modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowanej przez UE".

Oświadczenie posła

Dyrektor Biura Obsługi Medialnej Sejmu Lech Sołtys potwierdził w środę, że do Kancelarii Sejmu wpłynął wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie uchylenia immunitetu jednemu z posłów. Dodał, że wniosek został złożony w trybie poufnym i obecnie jest analizowany przez służby prawne marszałka Sejmu.

Według informacji między innymi Onetu chodzi o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Poseł wydał w środę oświadczenie na platformie X. Czytamy w nim: "W dniu wczorajszym otrzymałem pytania od mediów dotyczące wniosku o uchylenie mojego immunitetu. Niezwłocznie skontaktowałem się z Kancelarią Sejmu i uzyskałem informację, że taki wniosek nie wpłynął. Jeśli wniosek zostanie złożony a ja o tym fakcie poinformowany - zapoznam się z nim i skomentuję".

Przeszukanie w biurze posła

To kolejna odsłona sprawy, o której informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Wówczas funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali cztery osoby - w tym osobę publiczną - podejrzane o udział w procederze korupcyjnym i zmowie przetargowej. Zabezpieczono wówczas około 38 tysięcy euro w gotówce i sztabkę złota. Podczas kolejnego przeszukania zabezpieczono milion złotych w gotówce.

W ostatnich tygodniach funkcjonariusze tej samej delegatury CBA przeprowadzili przeszukania w prywatnych mieszkaniach i w biurze posła. Jak poinformowano w komunikacie, zatrzymano sześć kolejnych osób, którym postawiono zarzuty przestępstw korupcyjnych.

Znana adwokatka zatrzymana. Broniła lidera gangu pseudokibiców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znana adwokatka zatrzymana. Broniła lidera gangu pseudokibiców

Kraków

Funkcjonariusze CBA przeprowadzili również przeszukania w kilku lokalizacjach na terenie województw śląskiego oraz małopolskiego. "Zabezpieczono nośniki pamięci oraz obszerną dokumentację" - poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Prokuratura Europejska twierdzi, że ma dowody, iż w kilku przypadkach poseł miał przyjmować korzyści finansowe.

W komunikacie CBA poinformowano z kolei, że śledztwo dotyczy "sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej ok. 1 mln euro spółce odpowiedzialnej za infrastrukturę tramwajową w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", a w ramach postępowania pojawiają się podejrzenia o "korupcję czynną i bierną, nadużycie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego".

"Z ustaleń śledztwa wynika, że w spółce funkcjonował układ korupcyjny. W ramach powiązań osobowych i korporacyjnych dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie z branży inżynierii budowlanej. Takie działanie miało zapewnić jej przyznanie kontraktu" - przekazało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zatrzymana w 2025 roku osoba "pełniąca wysoką funkcję publiczną" pozostaje w areszcie tymczasowym. Jest podejrzana o to, że od 2021 roku przekazywała poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu.

"Zebrane dotychczas dowody wskazują, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac. Dzięki dochodzeniu Prokuratury Europejskiej (EPPO) udało się zapobiec dalszym przestępstwom, a przetarg został unieważniony" - czytamy w komunikacie. Jak podało CBA, śledczy oszacowali, że łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 miliona złotych.

Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski

WARSZAWA

Tramwaje Śląskie: jesteśmy pokrzywdzeni

Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak skomentował, że - według jego wiedzy - wśród sześciu nowych zatrzymanych nie ma pracowników spółki.

- Zadanie, które nas łączyło z tą sprawą, dotyczyło wyboru inżyniera kontraktu i nie było finansowane ze środków unijnych. Postępowanie to zostało unieważnione. Tramwaje Śląskie występują w tej sprawie jako pokrzywdzony. Wśród zatrzymanych nie ma pracowników spółki - powiedział Robert Walczak.

Podtrzymał wcześniejszą deklarację dotyczącą współpracy Tramwajów Śląskich ze służbami.

Blisko dwa miliardy złotych z UE

Prokuratura Europejska poinformowała, że toczące się śledztwo "dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za infrastrukturę tramwajową w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowaną przez UE kwotą 1,9 mld PLN (448,3 mln euro) w latach 2007–2027".

Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak informował w grudniu, że CBA poprosiło spółkę o przekazanie dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem dotyczącym wyboru inżyniera kontraktu. - Postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu nie jest finansowane ze środków unijnych. Sam projekt jest finansowany ze środków europejskich, natomiast postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu jest finansowane ze środków własnych spółki - uściślił wówczas rzecznik Tramwajów Śląskich.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
Tagi:
CBAKatowiceŚląskwojewództwo śląskiekorupcjaUnia EuropejskaProkuratura
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Oto pierwsza rywalka Świątek w Rzymie
EUROSPORT
GettyImages-2274283880
Bayern w trudnej sytuacji. Musi strzelić minimum dwa gole
RELACJA
Burza, noc, pioruny, Polska
Niebezpieczna aura. W mocy żółte alarmy IMGW
METEO
Sejm, PiS, Kaczyński, Terlecki, Błaszczak
Domański: Kaczyński i Błaszczak już wiedzą, w jakim są bagnie
Kropka nad i
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
METEO
Kampinoski Park Narodowy
Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje
WARSZAWA
Mężczyzna trzyma transparent z napisem „Popieramy reformy!" podczas wiecu poparcia dla premiera Iliego Bolojana przed siedzibą rządu w Bukareszcie (3 maja 2026 r.)
Polityczne trzęsienie ziemi w Bukareszcie. Czy miliardy z Unii przepadną?
Monika Winiarska
Jacek Siewiera
"Obawiam się, że trzeba się przygotować". Siewiera o rosyjskiej dywersji
Kamila Grenczyn
imageTitle
Ziółkowski szybko może opuścić Rzym. "Trwają wstępne rozmowy"
EUROSPORT
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
METEO
Mężczyzna został zatrzymany
Wyszedł na wolność w styczniu, w maju usłyszał 8 zarzutów. Recydywista przed sądem
WARSZAWA
Krystian Markiewicz w programie "Tak jest"
Sędzia TK: ostatnim krajem, który to zrobił, była Rosja
Polska
imageTitle
Świątek wkroczyła na konferencję Sabalenki. "Chcesz pomóc mi odpowiedzieć?"
EUROSPORT
Marcin Kierwiński
Co z ewakuacją na Lubelszczyźnie? Minister o szczegółach
Justyna Sochacka
Zondacrypto
Już nawet 1,5 tysiąca zawiadomień w sprawie Zondacrypto
BIZNES
Moduł GFFF z województwa podkarpackiego wspiera działania w Puszczy Solskiej
Działają inaczej niż wszyscy. Mają pomóc ugasić wielki pożar
Aleksandra Arendt-Czekała
Francuska policja (zdjęcie ilustracyjne)
14-latka zaatakowana nożem nie żyje
Świat
Donald Trump
Kto zapłaci za salę balową w Białym Domu? Trump odpiera zarzuty
BIZNES
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
METEO
W zoo urodziła się alpaka
Narodziny w zoo. Mała alpaka czeka na imię
WARSZAWA
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pięciu aut. Są ranni
Poznań
imageTitle
W Bundeslidze punkt ważniejszy niż zdrowie? Grał ze wstrząśnieniem mózgu
EUROSPORT
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginęła matka z dwójką dzieci. Koniec poszukiwań
Kraków
Poznański Helmut na wakacjach w Warszawie
Poznański Helmut na wakacje przyjechał do Warszawy
WARSZAWA
temat paliwa
Najtańsze paliwo w Polsce. W tych województwach zapłacisz najmniej
BIZNES
GettyImages-2272114929
Przysięgli płakali, oglądając nagranie. Horner skazany na śmierć
Świat
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Ponad 60 śledztw w sprawie szpiegostwa. ABW opublikowała raport
Polska
BUWBAR - nowa przestrzeń gastronomiczna na Uniwersytecie Warszawskim
Miała być tania stołówka, jest premium food hall. Burza wokół lokalu na UW
Klaudia Kamieniarz, Mateusz Mżyk
imageTitle
Polka o krok od sprawienia sensacji, ale etap dla Kopecky
EUROSPORT
imageTitle
Media: Niewiadoma-Phinney zmieni drużynę
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica