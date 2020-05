Cztery godziny w komisariacie, 71 pytań do studentki. Bo poskarżyła się uczelni, że profesor narzuca im radykalne poglądy

Policja przesłuchuje studentów, którzy złożyli skargę na profesor socjologii. Wytknęli jej "narzucanie poglądów homofobicznych, antysemityzmu, dyskryminacji wyznaniowej, informacji niezgodnych ze współczesną wiedzą naukową oraz promowanie poglądów radykalno-katolickich". Sprawę badała uczelnia, ale ktoś powiadomił prokuraturę w obronie wykładowczyni. Uczelnia została zmuszona do przekazania danych studentów i odbiera to jako ingerencję w jej autonomię.

- Jestem bardzo zmęczona. To przesłuchanie było zupełnie niepotrzebne, powinno pozostać na uczelni. Jest próbą zastraszenia i uciszenia nas - powiedziała nam Sylwia. I dodała: - Mimo to zachęcam innych studentów, by walczyli o swoje prawa.

W sprawie jest więcej zagadek. Policja nie informuje, kto złożył do prokuratury rejonowej w Katowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Według policji jest to osoba prywatna, nie związana z żadną ze stron. Pokrzywdzoną jest profesor socjologii, na którą skarżyli się swojej uczelni przesłuchiwani przez policję studenci.

Nie ma wpływu na sprawę, ale jej adwokat zadaje pytania

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wydała w tej sprawie oświadczenie. Jak czytamy, postępowanie karne "nie zostało zainicjowane przez prof. Ewę Budzyńską ani przez Instytut Ordo Iuris. Pani Profesor ma w postępowaniu karnym status pokrzywdzonej, a dochodzenie toczy się w celu ustalenia, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego (tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania dyscyplinarnego). Jest to czyn ścigany z oskarżenia publicznego, na którego tok czy przerwanie prof. Ewa Budzyńska nie ma wpływu."

Skarga studentów

Profesor miała też mówić o ideologii gender, że to nie jest nauka i porównywać ją do komunizmu. "Często na wykładach prowadzonych przez Panią Profesor słyszymy, że różnice kulturowe związane z płcią w krajach europejskich to wymyślony problem". O eutanazji miała mówić, że "wiele zabiegów wykonuje się bez zgody pacjentów, a w krajach zachodnich rodziny ​pozbywają się w ten sposób osób starszych ze względu na własną wygodę". Miała przedstawiać stereotypowe role płciowe jako godne naśladowania. "Wspominała także, że krzywdzeniem dziecka jest posyłanie go do żłobka. Tego typu uwagi są dopełnieniem kreowanej na zajęciach wizji świata".