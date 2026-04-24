Katowice Prokuratura o przyczynie śmierci posła Łukasza Litewki Oprac. Michał Malinowski

Znicze w miejscu, gdzie zginął Łukasz Litewka

Jak poinformował prokurator Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, poseł Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. - Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia. Zabezpieczyliśmy stosowny materiał do dalszych badań - przekazał prokurator.

Tragiczny wypadek

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek około godziny 13. Według wstępnych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.

W piątek przed godziną 17 doprowadzony został do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, gdzie zostanie przesłuchany. Czynności z udziałem zatrzymanego kierowcy opóźniły trwające przez kilka godzin badania lekarskie. Przed przesłuchaniem śledczy chcieli ustalić czy przyczyną wypadku mogło być zasłabnięcie lub zaśnięcie kierującego.

- Staramy się zidentyfikować wszystkie procesy, jakie mogły zachodzić lub nadal zachodzą w organizmie tego człowieka, które mogłyby mieć wpływ na jego percepcję, na stan jego uwagi i skupienia. Czujemy się w obowiązku, żeby uzyskać te medyczne dane – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Prokuratura zamierza zorganizować konferencję prasową jeszcze w piątek, po zakończeniu tych czynności. Może to nastąpić ok. 18.30.

Poseł, społecznik

Łukasz Litewka miał 36 lat. Urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Z wykształcenia był socjologiem.

Karierę publiczną rozpoczął jako radny Sosnowca, wybierany w 2014 i 2018 roku z list lewicy. Bez powodzenia startował do Sejmu w 2019 roku, natomiast mandat poselski zdobył w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy Nowej Lewicy, uzyskując rekordowe poparcie w okręgu sosnowieckim - czyli 40 579 głosów.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Wspomnienie Łukasza Litewki Łukasz Litewka Źródło: Marcin Obara/PAP Łukasz Litewka Źródło: PAP Łukasz Litewka Źródło: PAP Łukasz Litewka Źródło: PAP Łukasz Litewka Źródło: PAP

