Leczyła zakażonych, teraz sama leży nieprzytomna pod respiratorem. "Bohaterka czasu próby"

Prof. Karolina Sieroń, kierująca oddziałem covidowym katowickiego szpitala MSWiA, poważnie zachorowała na COVID-19. "Leży nieprzytomna, podłączona do respiratora i aparatury medycznej" - informuje jeden z jej pacjentów, poseł Jerzy Polaczek (PiS). W miesiącu poprzedzającym chorobę lekarka aż 21 dni spędziła na 24-godzinnych dyżurach wśród pacjentów z koronawirusem.

Zakażony koronawirusem parlamentarzysta PiS spędził na oddziale covidowym katowickiego szpitala 17 dni. Obecnie przechodzi rehabilitację w szpitalu w Głuchołazach. W sobotę - za zgodą rodziny prof. Karoliny Sieroń, by przestrzec osoby "nie wierzące w koronawirusa" - poseł upublicznił informację na temat jej choroby.

"Takimi informacjami chcę dawać świadectwo z jakim poświęceniem, a czasami wręcz bohaterstwem, działa personel medyczny w Polsce. Chwała im za to" - napisał na Facebooku poseł Polaczek.

"Kilka dni temu miała objawy grypowe"

Wynik testu na koronawirusa okazał się pozytywny, a jej stan zdrowia na tyle się pogorszył, że została przewieziona do Kliniki w Katowicach–Ochojcu. - W tej chwili jest na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w śpiączce farmaologicznej, pod respiratorem. I walczy - mówi prof. Aleksander Sieroń.

"Wychodziła z pracy jak wyciśnięta cytryna"

Potwierdza to poseł Jerzy Polaczek. "Zanim pani profesor zachorowała, w ciągu ostatniego miesiąca 21 pełnych dni spędziła na dyżurach, ratując życie i zdrowie chorych. Jestem jej za to bardzo wdzięczny" - podkreślił parlamentarzysta.

- Przez te 17 dni, kiedy byłem na jej oddziale, rozmawialiśmy pewnie z dziesięć razy, gdy chodziła z sali do sali - mówi w rozmowie z tvn24.pl.

Dramatyczne informacje o stanie lekarki dotarły do niego w piątek po południu. - Bardzo to przeżyłem, jakby mnie ktoś w łeb walnął. Dwa dni temu rozmawiałem z nią przez telefon, rozmawiała z dużym wysiłkiem, miała suchy kaszel - mówi.

Jak podkreśla, to bardzo mocny i dramatyczny przykład ofiarności. - Personel medyczny: pielęgniarki, lekarze, to środowisko mocno narażone na zakażenie. Każdy z nich ma podwójne czy potrójne rękawiczki i maski, ale i to nie potrafi ich uchronić - mówi Polaczek.