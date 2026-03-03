Logo strona główna
Katowice

Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Lekarze usłyszeli prawomocny wyrok

Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Wyrok w zawieszeniu dla ordynatora ze szpitala w Pszczynie (17 lipca 2025)
Źródło: TVN24
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu w Pszczynie z powodu wstrząsu septycznego. Sąd Okręgowy w Katowicach rozpatrzył apelację w sprawie trzech lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią pacjentki. Jednemu z lekarzy sąd zaostrzył wymiar kary. Wszyscy zostali skazani na bezwzględne więzienie.

Śmierć ciężarnej Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła całą Polską. Od tragedii minęły ponad cztery lata. We wtorek Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w procesie apelacyjnym trzech lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią 30-latki. Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Jawna była jedynie sentencja orzeczenia. Uzasadnienie sąd odczytał bez udziału dziennikarzy.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24, sąd zaostrzył wyrok dla Krzysztofa P. - lekarza, który zastępował ordynatora - i orzekł w stosunku do niego karę roku bezwzględnego pozbawienia wolności - o co wnioskowała prokuratura. Wcześniej kara ta orzeczona była w zawieszeniu. W pozostałym zakresie utrzymano wyrok z pierwszej instancji.  

To oznacza, że kary dla pozostałych dwóch lekarz pozostają bez zmian: rok i sześć miesięcy więzienia dla Andrzeja P. oraz rok i trzy miesiące więzienia dla Michała M. Wyrok jest prawomocny.

Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Źródło: tvn24

"Za brak starań o uratowanie życia młodej kobiety"

Pełnomocniczka bliskich zmarłej Izabeli mec. Jolanta Budzowska oceniła, że orzeczone kary są surowe, ale zostały one wymierzone za "sprzeniewierzenie się elementarnym obowiązkom lekarskim i zasadom etyki" oraz "za brak starań o uratowanie życia młodej kobiety".

W imieniu męża, córki i matki zmarłej wyraziła satysfakcję, że sąd odwoławczy podzielił ocenę sądu rejonowego, a jednocześnie dostrzegł szczególną odpowiedzialność lekarza wykonującego obowiązki zastępcy ordynatora.

Po jej śmierci tłumy wyszły na ulice

30-letnia Izabela we wrześniu 2021 r. zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie po tym, jak w 22. tygodniu ciąży odeszły jej wody płodowe. Wcześniej stwierdzono wady rozwojowe płodu. Kobieta zmarła wskutek wstrząsu septycznego. Jej rodzina od początku stała na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki. Śmierć kobiety, która osierociła kilkuletnią córkę, wywołała w całym kraju protesty pod hasłem "Ani jednej więcej". Były one wyrazem sprzeciwu wobec obowiązujących przepisów aborcyjnych.

Śmierć ciężarnej pacjentki wstrząsnęła Polską
Śmierć ciężarnej pacjentki wstrząsnęła Polską. Manifestacje w całym kraju
Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros | Fakty po południu

Dwaj złożyli wyjaśnienia, trzeci odmówił

Aktem oskarżenia, który do sądu skierowany został w listopadzie 2023 r., objętych zostało trzech lekarzy sprawujących opiekę nad kobietą. Zarzucono im niepodjęcie prawidłowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz weryfikacji przyjętego trybu postępowania, czego skutkiem było obumarcie płodu i w konsekwencji śmierć Izabeli. Pierwotnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci prokuratura stawiała dwóm z nich, ostatecznie jednak uznała, że nie sposób w przypadku jednego z nich wykazać związku między narażeniem pacjentki na niebezpieczeństwo a skutkiem w postaci śmierci. Jak informowała prokuratura, w trakcie śledztwa żaden z lekarzy nie przyznał się do winy. Dwaj złożyli obszerne wyjaśnienia, trzeci skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Podejrzani, którzy złożyli wyjaśnienia, nie powoływali się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji - podkreślała prokuratura.

Wyrok dla zastępcy ordynatora

Proces przed sądem w Pszczynie ruszył we wrześniu 2024 r. i toczył się z wyłączeniem jawności. Nieprawomocny wyrok zapadł w lipcu 2025. Sąd I instancji uznał Krzysztofa P., który zastępował ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala powiatowego w Pszczynie, za winnego narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki (art. 160 par. 2 Kodeksu karnego).

Sąd przyjął, że Krzysztof P. sprawował funkcję osoby faktycznie wykonującej obowiązki zastępcy ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz 40 tys. zł grzywny. Zakazał mu wykonywania zawodu lekarza oraz zajmowania wszystkich stanowisk związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez cztery lata, a także nakazał przeproszenie pokrzywdzonych.

Wyrok dla lekarzy za śmierć Izabeli w szpitalu w Pszczynie
Wyrok dla lekarzy za śmierć Izabeli w szpitalu w Pszczynie
Źródło: TVN24

Kary dla dwóch ginekologów

Michał M. - oskarżony o ten sam czyn ginekolog położnik, pełniący poranny dyżur w izbie przyjęć pszczyńskiego szpitala - został skazany na rok i trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd zakazał mu wykonywania zawodu przez sześć lat. Andrzejowi P., ginekologowi położnikowi, pełniącemu wtedy dyżur popołudniowy na oddziale ginekologiczno-położniczym, śledczy zarzucili narażenie Izabeli na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z nieumyślnym spowodowaniem jej śmierci (art. 160 par. 2 kk i art. 155 kk). Sąd rejonowy skazał go na rok i sześć miesięcy więzienia i zakazał mu wykonywania zawodu przez sześć lat. Sąd I instancji orzekł ponadto wobec wszystkich oskarżonych środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w postaci zanonimizowanej na stronie Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz poprzez zamieszczenie tych informacji w portalach pless.pl oraz rp.pl. Sąd rejonowy zasądził też od każdego z oskarżonych kwoty po 10 940 zł w podziale na troje oskarżycieli posiłkowych w związku z opłatami na rzecz czynności ich pełnomocników, a także po 21 953 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów sądowych.

Od tamtego wyroku odwołała się zarówno obrona, jak i prokuratura.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nasze oczekiwania nie mają granic". Czy Marta Nawrocka powinna milczeć?

"Nasze oczekiwania nie mają granic". Czy Marta Nawrocka powinna milczeć?

Sebastian Zakrzewski
Uwięził lekarkę w szpitalu. Grzegorz Braun bez zarzutów

Uwięził lekarkę w szpitalu. Grzegorz Braun bez zarzutów

Wrocław

Zmiany w szpitalu po śmierci pacjentki

Kontrola przeprowadzona po śmierci Izabeli w pszczyńskim szpitalu przez Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdziła liczne nieprawidłowości w organizacji, sposobie realizacji i w jakości świadczeń udzielonych pacjentce. NFZ nałożył w związku z tym na szpital karę w wysokości blisko 650 tys. zł. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i opinii ekspertów Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że w tej sprawie doszło do naruszenia praw pacjenta, przygotował też zalecenia dla szpitala w Pszczynie. Wśród nich znalazło się m.in. opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących zasad postępowania personelu w razie wystąpienia wstrząsu septycznego, a także wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kobiety. Szpital przeprowadził dodatkowe szkolenia personelu i rozszerzył procedury bezpieczeństwa.

NFZ zakończył kontrolę po śmierci pani Izabeli
NFZ zakończył kontrolę po śmierci pani Izabeli
Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros | Fakty po południu

Wcześniej zarząd szpitala zapewniał wielokrotnie, że jego personel zrobił wszystko, by uratować pacjentkę i jej dziecko, a wszystkie decyzje lekarskie zostały podjęte z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz standardów postępowania. Zawiesił jednak realizację kontraktów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu kobiety w szpitalu. W 2023 r. doszło do zawarcia ugody między bliskimi zmarłej a ubezpieczycielem szpitala. Warunki ugody są poufne, strony nie zdradzają treści jej zapisów.

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

